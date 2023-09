SOUTĚŽ: Malý Q kouká na velké filmy. Vyhrajte novou vzpomínkovou knihu režiséra Quentina Tarantina

Rodiče malého Quentina měli dvě podmínky, za kterých ho s sebou byli ochotní brát po večerech do kina: aby nebyl osina v zadku a aby se během filmu neptal na blbosti.

Jeden z nejznámějších režisérů současnosti ve své vzpomínkové knize přiznává, že se pravidly většinou dokázal řídit. Památnou výjimkou prý ale byla třeba scéna z Tělesných vztahů, kde se Art Garfunkel snaží přemluvit Candice Bergenovou k sexu.

„Jejich dialog zněl asi takhle: No tak, jdem na to? Já to nechci dělat. Slíbilas, že to uděláš. Já to nechci dělat. Všichni ostatní to dělají,“ vypráví filmař. „A já se svým nejpisklavějším devítiletým hláskem samozřejmě nahlas zeptal: ‚Co to chtějí dělat, mami?‘ Což podle mojí matky vedlo k tomu, že kino plné dospělých vybuchlo smíchy.“

Kniha je uspořádaná podle klíčových filmů ze 70. let, které Tarantino viděl poprvé jako mladý divák. Jde tak současně o filmovou kritiku, filmovou teorii, reportážní počin i osobní historii, což dohromady s osobitým autorským jazykem práci českých překladatelů nijak neulehčovalo.

„Vychází v podstatě z názorů desetiletého kluka. Filmy, které se mu tenkrát líbily, pak samozřejmě viděl znovu a znovu, a ke svým hodnocením přidává další vrstvy. Základ ale tvoří pohled dítěte na tehdy jemu nepřístupné filmy,“ přibližuje pro Český rozhlas Vltava Michal Málek, který knihu přeložil spolu s Ivou Hejlíčkovou. Oba jsou součástí dramaturgického týmu Letní filmové školy v Uherském Hradišti.

A co se Tarantinova literárního stylu týče, v mnohém se podle Málka podobá jeho filmařskému stylu: „Vypráví dost na přeskáčku a v zákrutách. Začne rozvíjet jednu myšlenku, za chvíli přeskočí jinam, pak zase jinam, a nakonec to nějakým způsobem spojí dohromady. Držet se všech těchto linek není pro překladatele jednoduchá věc. Potýkali jsme se s mnohými záludnostmi.“

Filmové spekulace vydalo nakladatelství Universum.

Tarantinovi fanoušci s jeho knihou během podpisové akce v Římě | Foto: Alessandro Bremec/LaPresse/Sipa | Zdroj: Reuters

