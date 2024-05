SOUTĚŽ: Recept na oslavu. Vyhrajte knižní kuchařku s tipy nejen na sladké pečení

V kuchařce najdete prověřené recepty pro děti i dospělé – sladké, slané, chuťovky, zákusky, pomazánky, saláty a drinky.

„Dozvíte se důležité praktické informace o přípravách sladkých druhů těst i kompletní návody na ně. Objevíte sladkou stálici v podobě babiččina jablečného štrúdlu, ale čeká na vás i výzva jako věnečky nebo kremrole,“ píše autorka webu Dobrou chuť. Nezapomíná přitom ani na krémy a polevy.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Zákusky pak vystřídají tipy na rychlovky, které jsou relativně jednoduché, ale chutné a efektní. Časově nenáročné chuťovky, které si můžete z velké části pohodlně připravit předem a vytrhnou vám trn z paty ve chvíli, kdy třeba nechtěně pokazíte dříve plánované občerstvení,“ pokračuje Michaela Rau.

Další sekce nabídnou například recepty na pečivo, utopence, marinovaný bůček, domácí dipy, marinády, chuťovky z masa nebo třeba pikantní slané ořechy.

Na samý závěr si foodblogerka nechává nápojový lístek v podobě alko- i nealkoholických nápojů – protože i ty jsou základem každé správné oslavy.

Kuchařku Recept na oslavu vydalo nakladatelství CPress.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět kuchařek Recept na oslavu, napište nám až do tohoto pátku 17. května do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: