SOUTĚŽ: Retro příběhy. Vyhrajte knihu o tom, jak vypadal život v Československu mezi 50. a 60 lety

Léta sbírá nejen příběhy slavných osobností, ale také míst, předmětů a jevů, které neodmyslitelně patří k české minulosti. Ve své nové knize se publicistka Blanka Kovaříková vydává s pomocí pamětníků, sběratelů a nadšenců po stopách legendárních hotelů, restaurací, varieté a tančíren či zaniklých plováren. O Retro příběhy si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:44 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Retro příběhy od Blanky Kovaříkové | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čtenáři se z knihy dozvědí třeba to, co byl Dětský dům nebo Liberecké výstavní trhy, kde bývala v 50. a 60. letech minulého století vyhlášená lahůdkářství či uzenářství. Ze vzpomínek autorky a vyprávění pamětníků zjistí také to, jak se dřív lyžovalo, jezdilo na chmel, létalo s ČSA nebo se otužovalo ve Vltavě.

Třeba o tom, jak vypadal zejména noční život na Václavském náměstí v Praze, se rozpovídal Oldřich Mraček, který si v roce 1957 založil vlastní orchestr Combo Mraček. „V padesátých letech bylo v zájmu státu, aby se lid po práci zabavil, a tak už třeba ve 14 hodin odpoledne začínala lidová zábava U Zlatého křížku v Nekázance. To byla snad největší pražská dupárna,“ ohlíží se.

„Chodili tam nádražáci z Hlaváku i z Masaryčky, zaplatili tři koruny vstup a za další tři koruny tureckou kávu a bavili se do podvečera. Všude hrála živá hudba, samozřejmě nejrůznější úrovně. Také v hotelu Juliš na Václaváku se hrálo denně odpoledne i večer, a to ve třech sálech!“

Blanka Kovaříková jako novinářka prošla deníkem Noviny, týdeníkem Národní listy nebo časopisem Vlasta. Nyní působí na volné noze. Zabývá se především osudy českých hereckých legend a historií policie za první republiky. Mapuje také třeba zajímavé domy, které jsou spojené s osudy uměleckých osobností.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Na kontě má zatím čtrnáct knih, které většinou vycházejí z jejích publicistických výstupů. Například Herecké balady & romance jsou kompilací rozhovorů s Milošem Kopeckým, Janou Brejchovou, Janou Preissovou nebo Svatoplukem Benešem. V Příbězích domů slavných i zapomenutých zve čtenáře na prohlídku domů Jana Třísky, Mileny Dvorské nebo Tomáše Holého. Své mnohaleté bádání o Oldřichu Novém představuje v Tisíc tváří Kristiána.

Je laureátkou Ceny Egona Ervína Kische za rok 2013. V roce 2018 získala Zvláštní prémii Miroslava Ivanova. Jako spoluautorka stojí také za televizním dokumentem Kriminální policie aneb Na jménech nezáleží, 13. komnatou Consuely Morávkové nebo dokumenty o Slávce Budínové a o Vladimíru Rážovi z cyklu Příběhy slavných.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Retro příběhy, napište nám až do tohoto pátku 16. října do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Ve kterém roce byla dokončena stavba pražského Paláce Lucerna?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.