SOUTĚŽ: Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Vyhrajte audioknihu podle románu Roberta Fulghuma

Obyčejné lidské příběhy, které se odehrávají v rytmu argentinského tanga. Román Drž mě pevně, miluj mě zlehka vyšel v roce 2011 a dočkal se také například adaptace pro divadelní prkna. Nyní dílo oblíbeného amerického spisovatele Roberta Fulghuma vychází jako audiokniha.

V seattleské tančírně Century se setkávají lidé nejrůznějšího věku, pohlaví, národnosti, náboženského vyznání i osudů. Na kurzy tanga docházejí, aby se vypořádali se svými osobními problémy a našli oporu v druhém člověku. Kým jsou venku, totiž na parketu nehraje roli. Záleží pouze na tanci.

Právě prostřednictvím něj nechává Robert Fulghum nahlédnout do životů svých postav. Jednou z nich je i právník Aristo Joyce, který s oblíbeným americkým beletristou sdílí několik charakteristik. On sám totiž před napsáním knihy strávil několik měsíců v Argentině, kde se v místní taneční škole naučil tancovat tango. Stejně jako Aristo při něm našel lásku.

Robert Fulghum je především povídkář a esejista, během života ale vystřídal různá povolání, jako je například kovboj, barman, pastor nebo učitel. Proslavil se knihou Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.

Román Drž mě pevně, miluj mě zlehka zinscenoval v roce 2013 pro Divadlo ABC Miroslav Hanuš. Příběhy z tančírny Century nyní spolu s Helenou Dvořákovou také namluvili. Přebal audioknihy doplňuje ilustrace Willow Baderové, manželky Roberta Fulghuma.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 audioknih Drž mě pevně, miluj mě zlehka, napište nám až do tohoto pátku 29. března do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Na obalu audioknihy se do názvu Drž mě pevně, miluj mě zlehka dostal šotek a nechal v jednom ze slov navíc diakritické znaménko. O které slovo jde?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.