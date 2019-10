SOUTĚŽ: U Devíti draků a jedné ovce. Vyhrajte nový román z pera Roberta Fulghuma

Po dvou letech se na pulty knihkupectví vrátil Opravář osudů a jeho hrdina George Novak. Druhá část plánované (zatím) trilogie od populárního amerického spisovatele a čechofila Roberta Fulghuma tentokrát odkazuje na název fiktivní pražské hospody U Devíti draků a jedné ovce. O román si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 11:00 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soutěž o knihu Roberta Fulghuma U devíti draků a jedné ovce. | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Když jsem psal první knihu, tak jsem hned nepřemýšlel nad druhou nebo třetí. Ale když jsem ji dopsal, tak jsem si říkal, že by mě docela zajímalo, co se s těmi lidmi bude dít dál. Vytvářím příběhy, tahle otázka mě vždycky zajímá,“ svěřil se Fulghum v rozhovoru Lucii Výborné na Radiožurnálu.

„Takže jsem napsal druhou knihu. A když jsem ji dopisoval, říkal jsem si: A jéje, tak ta třetí je také celkem nevyhnutelná. Budu muset napsat i tu třetí. Nakladatelé se mě ptali, jestli bude čtvrtá a pátá, a já jim na to odpověděl, že první tři byly nevyhnutelné. A jakékoli další jsou možné. Takže nevím, jestli nějaké přijdou.“

Spisovatel přiznává, že právě dopisuje poslední kapitoly poslední části trilogie a není si jistý, jestli vlastně chce, aby to nějak skončilo. „Nevím, jestli to bude hotovo. To mě právě na psaní baví,“ vysvětluje.

Podle svých slov by strašně rád měl takovou hospodu, jako je titulní pražská U Devíti draků a jedné ovce. Jak popsal už před lety, ta je zcela fiktivní. „Docela dlouho běžel v americké televizi seriál nazvaný Na zdraví (Cheers), odehrávalo se to v jednom baru v Bostonu. Střídaly se tam lidi, osudy, životy. Bylo to něco víc než bar, kam si jen tak dojdete na pivo. Spíš místo, kde se potkáte s jinými lidmi. Takový druhý domov. Takže máte pravdu, v Česku tahle konkrétní hospoda není. Ale mohla by,“ říká.

Knižní série Opravář osudů se podle nakladatele zabývá základními otázkami lidské existence, jako jsou: „K čemu jsem na světě? Kdo jsem? A jak to mohu změnit?“ Druhý díl má sice formu románu, ale stejně jako předchozí díl (nebo další Fulghumova díla) se dá číst také jako série povídek.

Fulghum je právě teď na turné po České republice. V pondělí 21. října od 17.00 ho můžete potkat v Knihovně města Hradce Králové, o den později pak v 19.00 v pardubické Malé scéně ve dvoře.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů U Devíti draků a jedné ovce, napište nám až do tohoto pátku 25. října do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak zní název legendární pražské hospody, do které „se železnou pravidelností“ chodíval spisovatel Bohumil Hrabal?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.

