SOUTĚŽ: Tohle nedopadne dobře... Vyrazte v novém krimi románu na roadtrip po USA

Napětí mezi Zdeňkem, Zdenou, Vilémem a Miriam se každým dnem na cestě stupňuje. Výlet přesto dokončí a vracejí se podle plánu k jezeru Lake Placid uprostřed divokého přírodního parku v USA.

O šest let později jsou v bažině u jezera nalezeny dvě k sobě svázané lidské kostry. Místní policie a později i FBI se pouštějí do důkladného pátrání.

Dvě propletené příběhové linky ukazují, jak moc se během relativně krátké doby mohou proměnit nejen vztahy mezi blízkými lidmi, ale i společenské poměry v jedné zemi.

Autorem psychologicky a kriminálně laděného vyprávění je česko-kanadský publicista, překladatel, tlumočník a spisovatel Viktor Labský. Toho k sepsání tří desítek povídek a novel jak v češtině, tak v angličtině inspirovaly vlastní cesty po Kanadě, Spojených státech, Mexiku a Polynésii. Řadu z nich uveřejnil časopisecky.

Vedle toho stojí za několika non-fiction a dětskými knihami. Jeho román Dál už to nepůjde vydalo nakladatelství Paseka.

