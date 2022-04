SOUTĚŽ: Nad očekávání. Vyhrajte knižní rozhovor s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou

„Snad v té knížce zůstalo trochu toho místního smradu a čurbesu,“ vzkazuje Petr Vizina z modřanského ateliéru Krištofa Kintery, který zároveň dubluje jako galerie. Rozhovor, jenž spolu novinář a sochař vedli, zachycuje nejen dílo a životní osudy nekonvenčního tvůrce, ale také vývoj tuzemské umělecké scény od 90. let až do současnosti. Nad očekávání můžete tento týden vyhrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Ateliér 13:40 18. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výtvarník a sochař Krištof Kintera při křestu rozhovorové knihy Nad očekávání | Foto: Michael Man | Zdroj: Nakladatelství Vyšehrad

„Existuje zakořeněná představa, že umělec je rozevlátej, expresivní alkoholik, excentrik, nespolehlivej, tvořící jenom, když ho osloví múza. Tak já jsem vlastně nic z toho asi nikdy nedotáhnul nějak daleko, asi to spíš musíš mít nějak v sobě,“ popisuje v knize Kintera.

„Považuju se za spolehlivýho, a když něco slíbím, tak se to snažím dodržet. Baví mě mít jednu bezva ženskou a dvě krásný děti. K alkoholu daleko zas tak nemám, ale většinou vítězí workoholismus nad alkoholem, naštěstí.“

Obálka knihy Nad očekávání | Zdroj: Nakladatelství Vyšehrad

V podobně upřímném, poučeném a mnohdy i dost zábavném tónu se nese i zbytek rozsáhlého rozhovoru, který dostal svůj titul Nad očekávání podle pořekadla paní Kinterové, Krištofovy matky.

„Často tak označovala výsledky mého snažení – a mně bylo vždycky sympatické, že se to občas podařilo v nějaké míře naplnit,“ vysvětluje umělec.

„Nad očekávání“ teď může dopadnout i společné dílo s Petrem Vizinou. „Mně vůbec překvapilo, že si se mnou chce někdo povídat,“ přiznává Kintera. „Doteď nevím, jestli vůbec může někoho zajímat, co nakonec v písmenkách vypadlo. Sám se nechám překvapit, zda si to někdo přečte a něco mu to dá. Za sebe to nedokážu odhadnout,“ říká ke knize.

Vizina ho s úsměvem doplňuje: „Nevíme, jestli je ten portrét věrný, jestli je tak plastický a reálný jako věci tady okolo v ateliéru, jestli ten Krištof zase nepláchnul.“

Krištof Kintera je jedním ze současných nejznámějších a nejúspěšnějších tuzemských umělců. Samostatně vystavuje od poloviny 90. let. Na přelomu milénia stál mezi zakladateli Univerzálního prostoru NoD (dnes Experimentální prostor NoD), byl také prvním kurátorem tamní galerie. Pravidelně spolupracuje na výtvarném pojetí a výstavách pražského divadelního festivalu 4+4 dny v pohybu.

Jeho Nervous Trees v roce 2018 se staly nejnavštěvovanější výstavou v Rudolfinu, pravidelně ale vystavuje také v zahraničí. Kinterovy sochy, objekty a koláže zobrazují svět kolem nás velmi přístupnou formou. Výchozím stavebním materiálem pro něj často bývají rozličné spotřební produkty, jako jsou nápojové plechovky, lustry, pračky nebo jízdní kola.

Součástí publikace Nad očekávání, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad, jsou také černobílé fotografie nejvýznamnějších Kinterových děl (např. Public Jukebox, To, Bike to Heaven, Memento mori, Out of Power Tower a další).

Petr Vizina působil jako kulturní publicista v České televizi, Lidových a Hospodářských novinách, v minulosti přispíval také do Respektu a dalších médií. Momentálně pracuje pro server Aktuálně.cz, pro který mimo jiné připravuje podcastovou sérii Na dotek. Pravidelně se objevuje také ve vysílání Českého rozhlasu.

