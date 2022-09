SOUTĚŽ: ‚Familienromán‘ ze Sudet. Vyhrajte Rozpůlený dům, novou knihu Alice Horáčkové

Spisovatelka Alice Horáčková se ve své čtvrté knize vrací do malebné česko-německé vesnice první poloviny 20. století a z odposlouchaných historek, vzpomínek i archivních záznamů splétá velký „familienroman“. Inspiruje se přitom vlastní rozdělenou rodinou. Po roce 1945 byla totiž část jejích příbuzných odsunuta, druhá část zůstala. O Rozpůlený dům si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Benecko 14:12 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte knihu Rozpůlený dům od Alice Horáčkové | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Milá Zdeno, velice jsem se těšila, že jsem o tebe zase slyšela. Doufám, že to můžeš přečísti, já už moc dobře česky psáti neumím,“ píše v dopise Anežka. Autorka ji v prologu popisuje jako ženu, která není ani mladá, ani stará. Těžko říct, kde začíná stáří někoho, kdo si připadal starý už velmi dlouho.

OHLASY NA KNIHU „Román Rozpůlený dům se čte jedním dechem jako napínavá kronika. V Krkonoších se mluvilo česky i německy, osudy rodin se zde potkávaly, prolínaly a protínaly. A to vše je z této mimořádné knihy cítit. Název může evokovat něco rozbitého, ztraceného. Je tomu ale přesně naopak. Díky této mimořádné knize srůstá rozbitá minulost dohromady a vzniká její plastický a celistvý obraz.“ — Jaroslav Rudiš

„My se tady máme moc špatně. Nic nám nepatří, nikdo nás nechce, jsme holt ‚Ausgewiesene‘. Němci o nás říkají, že jsme Bémáci,“ popisuje Anežka. „Jen kdybychom mohli jednou zase domů, jen pro to ještě žijeme. Tady v Bavorsku to není hezké, skoro nic k jídlu a šaty nebo ani centimetr látky koupiti nemůžeš. A ty lidi jsou strašní.“

Román Rozpůlený dům vypráví o svobodomyslných ženách a pytlácích, kšeftmanech s textilem a spiritistech z jedné sudetské vesnice. Češi a Němci tu žijí ve smíšených manželstvích, ale taky se handrkují o to, k jaké národnosti se kdo přihlásí při sčítání lidu, kdo dřív vystaví novou školu a kdo komu zamordoval psa jménem Masaryk. Z jedné strany je přitom diriguje Jednota severočeská a z druhé Deutscher Kulturverband.

Je to příběh o tajných láskách, útěcích, křivdách, změnách jmen i příjmení a žabomyších válkách, které nakonec stály životy.

Kniha má i zajímavé grafické pojetí | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Horáčková splétala velký „familienromán“ více než čtyři roky. Vycházela přitom z rodinných příběhů, vzpomínek i archivních záznamů. Při rešerších se dozvěděla víc, než by jí bylo milé: mimo jiné i to, že jeden z jejích předků se stal arizátorem židovské fabriky a přítelem Reinharda Heydricha.

Přiznává, že válečné období se její příbuzní snažili spíše vytěsnit z paměti. „Doma se o tom moc nemluvilo,“ popsala v podcastu Na dotek.

Alice Horáčková vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Prodávala německé autory v pražském knihkupectví, pro deník Mf Dnes psala literární rozhovory a recenze, v Akademii věd popularizovala vědecké objevy a zásadní rok prožila v Berlíně.

Debutovala biografickou knihou Vladimíra Čerepková – Beatnická femme fatale, za niž byla nominovaná na Cenu Josefa Škvoreckého a cenu Magnesia Litera pro objev roku. Ve své druhé knize 7x ve vedlejší úloze zpovídala Ivana M. Havla, Helenu Landovskou, Janu Navrátilovou a další sourozence výjimečných lidí. Následovala románová zpověď Neotevřené dopisy, inspirovaná skutečným příběhem Aleny T., vdovy po známém výtvarníkovi.

Román Rozpůlený dům vydalo nakladatelství Argo, publikaci podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

