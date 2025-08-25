SOUTĚŽ: Rozvážím balíky po Pekingu. Vyhrajte překvapivý čínský bestseller
Dvacet let po dokončení střední školy střídal Chu An-jen ta nejhůře placená zaměstnání v Číně. Po celou dobu byl literárně činný. Své zkušenosti nejdříve sepisovával do blogu, poté je shrnul do mezinárodně úspěšné prvotiny Rozvážím balíky po Pekingu. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.
„Spediční středisko se nacházelo v logistickém parku, kde kromě nás působila centra konkurenčních společností jako Ťing-tung, Vipshop nebo BEST Express. Dělal jsem dlouhé noční směny, tedy od sedmi do sedmi, se čtyřmi dny volna v měsíci. Tak to měli skoro všichni – přes den nebyla třídírna vůbec v provozu,“ popisuje Chu An-jen v jedné z kapitol.
„Vstupní pohovor byl jen formalita. Ve skutečnosti přijímali všechny, kdo přišli, jen jste před ostrým nasazením museli odpracovat tři dny na zkoušku, a to bez nároku na mzdu.“
Po celé Číně vystřídal mnoho námezdních prací. Pracoval jako pomocník na benzinové pumpě. Dělal ostrahu. Prodával zmrzlinu. Vedl prodejnu s oblečením. Překládal balíky v logistickém centru. Doručoval zásilky. A to v nesnesitelném vedru i mrazu, s chronicky narušeným spánkem, hladový, s nejistotou na každém kroku.
Všechno to byly těžké práce. Paradoxně pro něj ale zároveň představovaly svobodný prostor uprostřed čínské společnosti posedlé kariérou a úspěchem.
Chu An-jen mohl pozorovat lidi kolem sebe, poznávat jejich osudy a psát osobní kroniku čínské pracovní síly z téměř nevídané perspektivy. Sám sebe i své kolegy zachycuje s románovým citem pro detail. Nepouští přitom ze zřetele kontext současné Číny, v níž se všechny ty drsné příběhy odehrávají.
Knihu vydalo nakladatelství Argo v překladu Denise Molčanova.
Jak se jmenuje americký oscarový snímek, který pojednává o nárazové pracovnici s tváří Frances McDormand?
