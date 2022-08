SOUTĚŽ: Rozvod šestkrát jinak. Vyhrajte osvětovou sbírku povídek známých autorů

Máloco způsobí v dětské duši takový zmatek jako rozvod rodičů. Dá se toto náročné období zvládnout, aniž by si z něj děti odnesly trauma? Jak jim vše vysvětlit? A jaké problémy přináší rozvod do světa dospělých? Nejen o tom pojednává unikátní publikace Rozvod šestkrát jinak, o kterou si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 11:59 22. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden soutěžíme o povídkovou sbírku Rozvod šestkrát jinak | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Podívám se na hodinky. Budou dvě. Za chvíli má pro ni přijít. Dívám se na ni, jak si spokojeně hraje, a je mi líto, že bych jí měla tuhle hru překazit. Jen proto, že Pavel s ní má mít ten svůj soudně potvrzený víkend. Ale že se dítěti třeba ani nechce, na to on ani omylem nehledí,“ přemítá hrdinka povídky Petry Dvořákové.

OHLASY NA KNIHU „Knížka je skvělou kombinací povídek a odborných komentářů. Mohu ji doporučit jak rodičům, kteří zde mohou načerpat skutečně velké množství aktuálních informací o problematice a o všem, co s tím souvisí.“ — Slavomil Fischer, soudní znalec z oboru psychologie

Příběh s názvem Lucinka je součástí volné koláže, kterou dohromady tvoří krátké beletristické texty předních českých spisovatelů a doprovodný odborný komentář psychologa Radka Ptáčka, jenž se skrze ně snaží poukázat na problematiku rozvodů.

„Rozvod/rozchod máme tendenci považovat za něco špatného, nepřirozeného a neradi o tom mluvíme. Ano, jsou to věci, které přinášejí minimálně jednomu z partnerů bolest. Ale z čistě sociálního hlediska jsou to jevy v podstatě běžné,“ namítá profesor psychologie v úvodní kapitole knihy.

„Rozvod/rozpad rodiny je jako houba. Málokdy bouchne z ničeho nic. Často vyrůstá z podhoubí, které se v podzemí vztahu formuje řadou neporozumění, neshod a dalších důvodů dlouhá léta. A jednoho dne dozraje. Najednou se něco zlomí a jeden nebo oba partneři vědí, že už to dál nejde.“

Příběhy jsou doplněné o komentář psychologa Radka Ptáčka, jenž se snaží poukázat na problematiku rozvodů | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Kolem rozvodů a úpravy péče o děti panuje řada mýtu a omylů, které se v systému péče o ohrožené děti předávají čistě ústní tradicí s potenciálem nenávratně rozrývat životy a vztahy dětí i dospělých.

Kniha Rozvod šestkrát jinak ovšem není faktografií, i když všechny obsažené příběhy mají základ v reálných kauzách. Spisovatelé Petra Soukupová, Radek Ptáček, Jarmila Štuková, Pavel Bušta, Michal Sýkora, Tereza Semotamová, Ondřej Buddeus a už jmenovaná Petra Dvořáková v nich pouze upozorňují na to, co se v našich rodinách a především v hlavách našich dětí děje, aniž bychom si to, jestliže se ocitneme v rozvodovém poli, uvědomovali.

Soubor odborně komentovaných povídek vydalo nakladatelství CPress. Ilustracemi, malbami a fotografiemi do něj přispěli Martin Salajka, Jarmila Štuková, Jana Šindelová, Siegfried Herz, Ivana Lomová, Petr Veselý, Adéla Součková a Agnieszka Pátá Oldak.

Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhla nejvyšší zaznamenaná rozvodovost v Česku 50 procent. Ve kterém roce se na tuto míru dostala?

