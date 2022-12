SOUTĚŽ: Rusko v plamenech. Vyhrajte překlad knihy zavražděného elitního agenta KGB a FSB

Aktivity tajných služeb jako FSB či GRU, která stála také za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích, podněcování války v Čečensku i to, jak se Vladimir Putin dostal k moci. Také za vyzrazení těchto informací zaplatil bývalý ruský podplukovník Alexander Litviněnko životem. Celý příběh zachycuje kniha, kterou napsal spolu s historikem Jurijem Felštinským. O Rusko v plamenech si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Moskva 12:37 5. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrob Alexandra Litviněnka | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

„Naposledy jsem s Alexandrem mluvil po telefonu. Bylo 8. listopadu 2006. Kolem páté ráno bostonského času mi volali z moskevských novin Novaja gazeta s žádostí o vyjádření k šířící se informaci, že Alexandra otrávili. Požádal jsem je, aby se ozvali později, a zavolal jsem Alexandrovi. V té době ležel v londýnské nemocnici,“ vzpomíná Felštinskij v úvodu knihy, psaném jen o několik měsíců později.

„Řekl mi, že zhubl patnáct kilo a že jeho tělo nedokáže přijmout jakoukoli potravu ani tekutiny. Jeho hlas byl ale velmi silný. Povídali jsme si patnáct až dvacet minut, možná i déle. V ten den Alexandr věřil, že přežil pokus o vraždu. Chápal, že ho otrávili. Věděl, že za tím stála ruská Federální bezpečnostní služba. A byl si jistý, že rozkaz vydal ruský prezident Vladimir Putin,“ píše Felštinskij.

Obálka knihy Rusko v plamenech | Zdroj: Universum

Litviněnko si byl tehdy ještě jistý, že to nejhorší už má za sebou a přežije. „Za pár dní budu doma,“ tvrdil do telefonu Felštinskému, „budeme mít čas promluvit si později.“ O patnáct dní později zemřel. Evropský soud pro lidská práva v roce 2021 potvrdil, že za vraždou stál Kreml.

Kniha Rusko v plamenech sleduje příběh falešných islamistických útoků na Moskvu a další ruská města, které spustily ruskou invazi do Čečenska. K útokům ale vůbec nedošlo. Šlo o akci naplánovanou tajnou službou FSB s cílem dosadit Putina na post prezidenta.

Litviněnko byl jako dlouholetý vysoce postavený agent ruské kontrarozvědky dobře obeznámený s tím, jak se sovětská KGB transformovala v síť nových tajných služeb, které stvořily současný autoritativní režim v Rusku. Za své znalosti a ostrou kritiku Putina nakonec také těžce zaplatil.

V listopadu 1998 na tiskové konferenci zveřejnil, že dostával rozkazy v rozporu se zákony. O dva roky později pak emigroval do Velké Británie, kde získal azyl a později také britské občanství. Na začátku listopadu 2006 v hotelu Millennium vypil čaj s radioaktivním izotopem polonia 210. Kauza znovu ožila po útoku nervově paralytickou látkou na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v anglickém městě Salisbury v březnu 2018.

Pro české vydání knihu přeložil a upravil slovenský spisovatel, analytik a novinář Tomáš Lemešani. Na publikaci se podílel Nadační fond proti korupci a Lemešaniho investigativní platforma Independence.

Rusko v plamenech vydalo nakladatelství Universum.

