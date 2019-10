SOUTĚŽ: Růže bílá, černý les. Vyhrajte nový román z období druhé světové války

Žena plánující vlastní smrt a zraněný parašutista, jejichž cesty svede dohromady opuštěný temný les. To jsou hlavní hrdinové nového románu irského autora, který zasazuje napínavý příběh o důvěře a boji za svobodu do nacistického Německa konce roku 1943. O knihu Růže bílá, černý les si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Černý les (Německo) 13:00 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Růže bílá, černý les v redakci iROZHLAS.cz | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Je prosinec roku 1943 a pohoří Černý les na jihozápadě Německa pokrývá těžká vrstva sněhu. K večeru se jím plahočí Franka. Vzpomíná na svého otce a bratra, které pohltila právě zuřící válka. Promítá si šťastné chvíle, které spolu kdysi zažívali v letní chatě, schované nedaleko mezi stromy. A myslí na to, jak je tenhle temný lesní porost vhodným místem na smrt.

Pak zahlédne na zemi ležet bezvládného muže. Na zádech má stále ještě padák, do kterého naráží vítr. Obě nohy má zlomené. I když má na sobě uniformu válečného letectva Luftwaffe, v bolesti zcela jasně promluví v angličtině.

Franka se rozhodne své plány odložit a neznámého muže zachránit. Může mu ale věřit? A může naopak on důvěřovat mladé ženě natolik, aby jí prozradil, kým ve skutečnosti je?

Eoin Dempsey pochází z Irska a píše převážně historickou fikci. Jeho román Růže bílá, černý les vyšla v březnu 2018 a brzy se stala bestsellerem.

Spisovatel v březnu 2019 oznámil na svém twitterovém účtu, že ke knize prodal filmová práva a sám se postará o scénář k chystané adaptaci.

