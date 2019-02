SOUTĚŽ: Zlatý dům. Vyhrajte ‚první velký román trumpovské éry‘ z pera Salmana Rushdieho

Do luxusního domu v newyorské čtvrti Manhattan se stěhuje bohatý muž se svými třemi syny Petroniem, Luciem Apuleiem a Dionýsem. Bývalý společník bombajské stavební a filmové mafie vyvolává výstředním chováním nebo sňatkem s ruskou emigrantkou zájem i fámy ve svém okolí.

„Rushdie poukazuje v románu o rase, nových začátcích a různých bublinách amerického života na celonárodní krizi identity.“ The Guardian

„Zlatý dům není toliko o Trumpovi, jako o podmínkách, které ho stvořily – podmínkách, jak nyní můžeme zpětně s jistotou tvrdit, které ho učinily nevyhnutelným.“ The New York Review of Books

Vůbec nejvíc přitom zaujme Reného, aspirujícího filmaře, který se o rodině a osudech Goldenových rozhodne natočit polodokumentární snímek.

Je to právě René, kdo v románu Zlatý dům přebírá roli pozorovatele dění a vypravěče. Právě díky tomu se celkem třinácté knize britsko-indického autora Salmana Rushdieho dostalo od kritiků příznaku „Velký Gatsby naší doby“.

Svým zarámováním mezi prezidentské funkční období Baracka Obamy a Donalda Trumpa, který navíc sdílí řadu charakteristik s postavou záhadného Nerona Goldena i jistým zelenovlasým záporákem s přezdívkou Joker, navíc uvozuje novou epochu americké politické společnosti, a stává se tak prvním velkým románem trumpovské éry.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

A co by měl čtenář od Zlatého domu čekat? Mnohovrstevnatý, lehce pohádkový děj zasazený do noirové atmosféry, který je prošpikovaný popkulturními narážkami a přikrášlený filmovou stylizací.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů Zlatý dům, napište nám až do tohoto pátku, 8. února, do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

V jakém roce byl Salman Rushdie povýšen britskou královnou do šlechtického stavu?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.