SOUTĚŽ: Český ráj. Vyhrajte knižní pozvání Jaroslava Rudiše do pánské sauny

Sedí v té své sauně v Českém ráji a potí svá těla a duše, zatímco venku se střídají roční období. Nová kniha Jaroslava Rudiše přivádí čtenáře do chrámu mužské duše, který má své pravidelné návštěvníky i jasná návštěvní pravidla. Zde má každý názor i rada své místo a vše je, jak má být. A pokud není, tři plzně denně vám to zdraví zachrání.

Omšelá pánská sauna za městem. V jejích útrobách se pravidelně schází partička chlapů. Ani jeden z nich nemá jméno, jen poznávací charakteristiku, která uvozuje jeho promluvu. Je tu ten, co přišel o ženu při autonehodě, ten, co se chystá do důchodu, i ten, co je doktor přes ženské orgány.

Šestnáctka mužů si v potírně vyměňuje historky i rady. Často přijde řeč na osobní trable, které jsou vážného i humornějšího rázu. Z druhé strany vysoké stěny, jež fyzicky i obrazně odděluje mužský svět od toho ženského, se chvílemi ozývá chichotání. Někdy se k němu přidá i ten, co je slepý.

Pánské problémy, nostalgické vzpomínání i skeptické výhledy do budoucna vždy skončí stejně, a to příchodem saunářky s mopem v ruce. Možná největším překvapením je proto v humoristickém románu jeho lehce surrealistické vyvrcholení.

Český ráj hraje už několik let brněnský soubor Feste. Uvádí ho však pod výmluvnějším názvem Čekání na konec světa. Divadelní hra bude mít v únoru premiéru také v Německu.

