SOUTĚŽ: Kronika ztraceného města. Vyhrajte Šikmý kostel, nejlepší audioknihu loňského roku

Tento týden si můžete v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz zahrát o absolutního vítěze letošních audioknižních cen, které už poosmé vyhlásila Asociace vydavatelů audioknih. Debutový román Karin Lednické čte Vilma Cibulková.

Šikmý kostel je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé doposud nebyly v české románově tvorbě zpracovány. Celý příběh začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat.

Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří naprosto odlišných dějových linií, které se na mnoha místech proplétají, a vytvářejí tak plastický obraz polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech téměř nepředstavitelná.

Obálka audioknihy Šikmý kostel | Zdroj: OneHotBook

Každý z nich čelí životním výzvám po svém: někdo se jim trpně poddává, jiný se snaží uchopit šance, které mu kvasící doba nabízí. Do všech osudů ale opakovaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny, jež úsilí obyčejného člověka mohou snadno proměnit na prach – anebo ne.

Porota audioknihu v režii Jitky Škapíkové ocenila za „práci s tempem, intonacemi a modulací hereckého hlasu, což přispívá k mnoha silným okamžikům nejen ve stěžejních dramatických situacích knihy, ale i při jednoduchém literárním líčení jarní vycházky, denní dřiny v hospodě nebo na šachtě“.

Ve své zvláštní kategorii pak vyzdvihla i interpretaci Vilmy Cibulkové, a to za „mimořádné sžití s knihou a procítěné čtení bez patosu a zbytečných emocí, vtáhne posluchače do děje natolik, že prožívá příběh všech postav, aniž by si interpretku vůbec uvědomoval“.

„Interpretka přistupuje k četbě neokázale, a přitom je z jejího projevu zjevný osobní vztah k textu. Na svých bedrech nese všechnu tíhu hornické mizérie,“ uvedla porota.

Karin Lednická strávila téměř celý život v regionu, kterému se ve svém autorském debutu věnuje. Protože jí dobové okolnosti nedovolily studovat knihovnictví a žurnalistiku, vykonávala celou škálu profesí v průmyslových podnicích na Ostravsku a Karvinsku.

Vysněnému povolání se začala věnovat až zkraje 90. let. Po pobytu v Londýně a studiu angličtiny a anglické historie překládala dva roky beletrii. Dvacet let pak vydávala knihy, nyní se věnuje vlastnímu psaní.

Šikmý kostel prvním dílem zamýšlené trilogie. Druhý svazek, na kterém už Lednická pracuje, zahrne období let 1921 až 1945. Závěrečný díl potom zobrazí léta 1945 až 1970.

