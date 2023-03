SOUTĚŽ: Od předvolebních průzkumů po digitální narkomany. Vyhrajte bestseller o kritickém myšlení

„Virtuální svět je jako křivé zrcadlo. Zkresluje,“ říká Ján Markoš. Vzděláním filozof a teolog a profesí šachový velmistr ve své knize provází veškerými nástrahami médií a sociálních sítí, kterým mohou čtenáři čelit při snaze vytvořit si vlastní názor. O Sílu rozumu v bláznivé době si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Bratislava 16:09 6. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden hrajeme v knižní soutěži o publikaci Síla rozumu v bláznivé době | Foto: Barbora Maršíček | Zdroj: Nakladatelství Paseka

„Když se na facebooku zlobíme, často to působí jako nezralost. Soucit může vypadat spíše jako naivita, nadšení jako samochvála a láska jako kýč. Člověk, který do dnešního veřejného prostoru vstupuje nepřipravený, se v něm může snadno stát karikaturou sebe sama,“ vysvětluje Markoš.

OHLASY NA KNIHU „Pokud by bylo kritické myšlení cibule, Markoš ho před našimi zraky oloupe slupku po slupce. Díky názorným příkladům dovede čtenáře k velké řadě aha momentů. Nesmírně užitečný manuál pro každého, kdo hodlá obstát v informační džungli 21. století.“ – Kovy , influencer

, influencer „Autor ukazuje, na jaké triky si v dnešním digitálním světě máme dát pozor, abychom se nestali oběťmi klamu. Zabývá se i dalšími aktuálními tématy, například ochranou soukromí na internetu.“ – David Navara , šachový velmistr

, šachový velmistr „Síla rozumu ukazuje, jak důležitá jsou slova, jak se dají zneužívat texty, symboly, čísla. My učitelé máme v rukou velkou sílu, a to naše žáky. Pokud je nebudeme učit kriticky myslet a informace spojovat do smysluplných celků, odrazí se to i na naší budoucnosti.“ – Magdalena Málková , vítězka Global Teacher Prize CZ 2022

, vítězka Global Teacher Prize CZ 2022 „Dosud u nás chyběla kniha, která by čtivým způsobem vysvětlovala, jak šíření informací pomocí digitálních technologií ovlivňuje naše chápání světa. A to včetně psychologických či sociologických poznatků. Tím je kniha Jána Markoše výjimečná.“ – Michal Kaderka, středoškolský a vysokoškolský učitel mediální výchovy

K tomu, abychom si ve virtuálním světě zachovali lidskou důstojnost a vnitřní svobodu, podle něj potřebujeme v první řadě sebeovládání. „Nové technologie jsou návykové, potřebujeme proto značnou duševní sílu, abychom jim dokázali odolat,“ podotýká teolog.

„Dále potřebujeme znalosti, abychom se uměli v dnešním veřejném prostoru zorientovat, a dovednosti, abychom dokázali analyzovat to množství zpráv a poselství, které kolem nás každodenně víří. Tyto dovednosti a znalosti se souhrnně jmenují kritické myšlení,“ dodává.

Jak odhalit dezinformace? Jakými nejčastějšími triky se manipulují grafy? Jak se bránit argumentačním faulům? Jak diskutovat na internetu, aby to mělo smysl? A jak pochopit myšlení a chování lidí, kteří uvažují jinak než já? Nejen tyto otázky Markoše inspirovaly při psaní jeho knihy.

„Mnoho lidí trpí závislostí na internetu a sociálních sítích. Nehledají na webu pravdivé informace, ale zábavu či jiné emocionální uspokojení,“ říká Markoš, který pracuje s termínem digitální narkomani. „A samozřejmě každá závislost okrádá člověka o objektivitu. V knize o kritickém myšlení proto podle mě nemůže chybět ani kapitola o digitální odvykací kúře.“

Podtitul Manuál kritického myšlení je přitom trefnou autorskou provokací, říká novinář Václav Moravec. „Markošovo pochopení a především pojetí komplexity práce s informacemi, mezivědní přesahy vycházející z autorova filozofického a teologického vzdělání, pojetí kritického myšlení jako životní cesty vedoucí nejen ke kultivaci sebe sama, ale též veřejného prostoru, a nikoliv jako pouhého instrumentu zneužitelného cynickými politiky, spin-doktory, žurnalisty a dalšími veřejně činnými osobnostmi – to vše jde daleko za rámec manuálu,“ kvituje moderátor a pedagog.

„S manuálem má kniha společnou především schopnost přiblížit širokému publiku komplexní fenomén kritického myšlení. Anebo je zde ještě jedna možnost: že jsme dosud četli špatné manuály a ten od Jána Markoše nás naučí porozumět tomuto slovu jinak,“ dodává.

Ján Markoš je spoluzakladatelem Sokratova institutu v Bratislavě. Kromě několika šachových příruček vydal také knihu o etických dilematech Medzi dobrom a zlom a práci Bližšie k sebe s podtitulem Hľadanie ľudskosti v době médií, technológií a vedy.

Slovenský bestseller Síla rozumu v bláznivé době vydalo nakladatelství Paseka v překladu Miroslava Zelinského.

Kniha Jána Markoše se na Slovensku stala bestsellerem a hojně ji využívají na základních a středních školách | Foto: Barbora Maršíček | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 publikací Síla rozumu v bláznivé době, napište nám až do tohoto pátku 10. března do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Který dvouslovný výraz pro nepravdu zpopularizovala administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, když se snažila obhájit jeho lživé výroky?

