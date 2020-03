SOUTĚŽ: Alkohol, holky, fotbal. Vyhrajte knihu Singl, komiksovou generační zpověď Jiřího Franty

„Radši budu single a bude klid,“ tvrdí třicetiletý hrdina nového komiksového alba Jiřího Franty. Existenciální vyprávění začíná okamžikem, kdy se rozchází s přítelkyní po dlouhém vztahu. Vyrovná se s tím po svém: s kamarádem vyrazí na divoký výlet do Říma. Doma v Praze ho pak čeká fotbal na Bohemce, noční pochůzky Vršovicemi i bláznivé sny. O komiksovou knihu s názvem Singl si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 10:30 30. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Singl od Jiřího Franty v redakci iROZHLAS. | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

„Námět komiksu, v němž jsem chtěl zachytit fenomén singles, mě napadl před čtyřmi lety. Příběh vychází z reálií, které se skutečně staly. Necítím se ale příliš silný v psaní scénáře, a tak jsem oslovil dva kamarády, Richarda Malatínského a Ondřeje Buddeuse, kteří mi s textem výrazně pomohli,“ vysvětluje Jiří Franta v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava.

V komiksu chtěl především zachytit život své generace, která do produktivního věku vstupovala během divokých 90. let. „Po roce 89 se všichni chtěli realizovat. Všichni bláznili po penězích, po kariéře, a najednou se odsouvalo rodičovství i vše ostatní, co bylo na překážku. Bylo to přirozené a bránili jsme se tomu,“ popisuje výtvarník.

Ukázka z komiksové knihy Singl od Jiřího Franty | Foto: Jiří Franta | Zdroj: Nakladatelství Labyrint

„Říkal jsem si, že to udělám z toho, co opravdu bylo okolo mě. Zajímalo mě, že se třeba začali stavět byty pro singles. Nebo že se v metru objevila možnost, že poslední vagony budou pro singles, aby se seznamovaly. Spousta lidí měla strašně pozdě děti. Říkal jsem si, je toho okolo mě tolik. Proto jsem se touhle strašně smutnou generační částí chtěl zabývat,“ říká.

Komiks částečně vznikal v Jižním Atlantiku, kam se Franta vydal se svým kolegou Davidem Böhmem. Právě cesta na Antarktidu celý příběh rámuje.

„Díky mořské nemoci jsem si tam celou první část knížky detailně promyslel. Pak jsem téma dál rozvíjel, a vytvořil komiks plný tápání, alkoholu, holek a fotbalu. Pod tím vším ale teče proud vážnějších otázek, které si hlavní hrdina v souvislosti se svou aktuální životní situací klade,“ vypráví Franta.

S dějovou linkou, v níž se odvíjí skutečný život Frantova hrdiny, se v knize protíná barevná snová realita. „Sen pro mě hrál důležitou roli, protože hlavní postava prožívá obyčejný, vlastně dost smutný život. Prochází Prahou a sní o něčem. V reálné rovině žádným hrdinou není. Ve snech se jím ale stává, a nabývá dokonce nadlidských vlastností, jak jsme na to v komiksech zvyklí,“ dodává výtvarník.

Jiří Franta podle svých slov tráví kreslením a malováním už dlouho „úplně nejvíc“ svého času. Vedle toho vytváří instalace, objekty nebo videa.

Jak autor a ilustrátor se podílel například na knize Proč obrazy nepotřebují názvy, která získala ocenění Zlatá stuha a Magnesia Litera. Titul Nejkrásnější česká kniha roku získal jeho Průvodce neklidným územím I.

Franta je členem umělecké skupiny Rafani. Vystavuje v umělecké dvojici s Davidem Böhmem. Společně stojí za komiksovým časopisem KIX. Franta také navrhuje trička pro fanoušky fotbalového klubu Bohemians Praha 1905. Několikrát se dostal mezi finalisty prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého určené vizuálním umělcům do 35 let.

