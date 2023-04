SOUTĚŽ: Skutečné zločiny po česku. Vyhrajte sbírku kriminálních případů z pera známých policistů

„Nic pro slabé povahy,“ varuje recenze knihy Skutečné zločiny po česku. Příručka mrazivého světa kriminalistiky 20. století vychází z per ředitele Muzea Policie ČR a bývalého vyšetřovatele, který je dnes sběratelem zajímavých policejních případů. Kdo jiný než právě tato dvojice by mohl znát tuzemský zločin lépe? O publikaci hrajeme tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 13:27 10. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ve sklepě domu v Provaznické ulici č. 3 nalezli necky ukryté pod několika koši. V neckách byla pod různými hadry nějaká mrtvola. (…) Smrt, kterou si Josef Kajetán Tyl předpověděl, se bohužel potvrdila,“ stojí v kapitole s názvem Zabili jsme Josefa Kajetána Tyla.

Sériové vraždy, útěky z vězení, výbuch fabriky i vyšetřování v neobvyklých lokacích. To vše čeká na čtenáře v doprovodu autentických fotografií, dobových dokumentů, přepsaných výslechů, pitevních zpráv a detailních náčrtků z místa činu.

Autory knihy jsou čeští policisté, policejní historici a publicisté Miloš Vaněček a Radek Galaš.

Vaněček se dlouhodobě zabývá historií pražského policejního ředitelství, konkrétně pak osobou vládního rady Josefa Vaňáska a IV. bezpečnostní oddělení. Je spoluautorem několika knih, vedle toho publikuje v časopisech případy z policejní historie. Aktivně se podílel také na přípravě pořadu Českého rozhlasu Historie českého zločinu.

Galaš se zase specializuje na historii bezpečnostních sborů a kriminalistiky. Od roku 2019 přitom zastává funkci ředitele Muzea Policie ČR. Spolu s Vaněčkem patří ke spoluzakladatelům Konference policejních historiků. Kromě toho je autorem desítek nášivek, odznaků a vyznamenání české policie. Podílel se i na tvorbě nových policejních stejnokrojů.

Publikaci Skutečné zločiny po česku vydalo nakladatelství CPress.

Kniha popisuje různé příběhy z Prahy | Zdroj: iROZHLAS.cz

