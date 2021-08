SOUTĚŽ: Smrt je dřina. Vyhrajte román oceňovaného autora o životě za občanské války v Syrii

Je to více než deset let, kdy občanské nepokoje takzvaného Arabského jara přerostly v Sýrii do občanské války. Zemi rozervanou konfliktem nebylo možné bezpečné projet ani na krátkou vzdálenost – na ulicích a cestách totiž číhaly vojenské kontroly na každém kroku. Autentický a syrový obraz rozervané země uprostřed válečné vřavy přináší kniha Smrt je dřina, o kterou si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Aleppo/Praha 12:33 2. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé chodí v blízkosti zničených budov ve městě Idlib | Foto: Khalil Ashawi | Zdroj: Reuters

Abdallatíf pokojně umírá v damašské nemocnici. Jeho nejmladší syn Bulbul slíbí, že mu splní poslední přání a pohřbí ho v rodné vesnici na severu země. Ačkoliv nebyl Abdallatíf zrovna dokonalý otec a Bulbul nemá se svými sourozenci právě nejvřelejší vztah, přesvědčí svého staršího bratra Husajna a sestru Fátimu, aby ho – a otcovo tělo – na cestě do al-Anábíje doprovodili. Z Damašku tam koneckonců budou za dvě hodiny.

Má to jen jeden háček: jejich země je rozervaná občanskou válkou, jež krajinu jejich dětství změnila v labyrint plný válčících ozbrojenců, kteří se neřídí žádnými pravidly a kteří zabíjejí na potkání. A to, co se zkraje zdálo být neškodným slibem, se velice rychle změní v epický, životu nebezpečný úkol.

Smrt je dřina od Chálida Chalífy

Smrt je dřina je posledním románem Chálida Chalífy, který bývá považován za největšího syrského kronikáře probíhající občanské války.

„Pro mě je spíše životopiscem soudobé Sýrie, protože děj jeho románů je rozkročený od počátku 20. století až do téměř dnešních dní, kde se odehrává právě i Smrt je dřina,“ namítala ve vysílání Českého rozhlasu Plus překladatelka Jitka Jeníková.

„Chalífa se tvrdohlavě odmítá odstěhovat ze Sýrie, dál žije v Damašku a navzdory hrozícímu nebezpečí i faktu, že se vlastně kvůli svému kritickému postoji k vládnoucímu režimu ocitl na seznamu nepohodlných. Neváhá totiž ve svých románech zpracovávat témata, která jsou vládě nepříjemná, ať už je to aktuální situace v zemi, obraz propagandy, nebo událostí z let ne tak dávných.“

V knize už není Sýrie místem pro hrdiny. Rozhodnutí, která bude rodina muset udělat na cestě plné kontrolních stanovišť, nekonečných zastávek, výslechů, zatýkání a vybuchujících bomb, budou mít pro všechny nedozírné následky. Chalífa všechny ty momenty líčí až reportážním způsobem.

Podle Jeníkové vychází zápletka románu ze situace, kdy od roku 2012 začaly rodiny v Sýrii pohřbívat příbuzné, kde se dalo – na zahradě, na ulici, zkrátka kdekoli, protože místa na hřbitovech nebyla. A pokud byla, tak strašně drahá.

„On sám o rok později prodělal mozkovou mrtvici. Když ležel v nemocnici, uvažoval o tom, jak se k němu jeho rodina dostane, pokud zemře, a kdo vyzvedne jeho tělo. Říká, že tyto úvahy byly stejnou měrou tragické jako komické,“ dodává překladatelka.

Chálid Chalífa se narodil jako páté dítě ze třinácti sourozenců ve vesnici poblíž syrského Aleppa. Vystudoval práva a společně se skupinou básníků a spisovatelů založil časopis Alif, který po pár měsících jeho života zakázala oficiální státní cenzura.

Za svůj román Chvála nenávisti byl v roce 2008 nominován na Mezinárodní cenu pro arabskou fikci (Arab Man Booker Prize). Žije v Damašku. Jeho nejnovější knihu Smrt je dřina vydalo nakladatelství Akropolis za podpory ministerstva kultury. Jde o vůbec první Chalífovo dílo, který se dostane ke čtenářům v českém překladu.

