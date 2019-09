SOUTĚŽ: Smrtící bílá. Vyhrajte nový knižní případ soukromého detektiva Cormorana Strika

Čtvrtý knižní případ detektivů Cormorana Strika a Robin Ellacottové vede od údajné vraždy dítěte, k níž mělo dojít před mnoha lety, až do britského parlamentu. Partnerskou dvojici otestuje nejen po kariérní stránce, ale i osobní. O nový román J. K. Rowlingové, který opět vychází pod jejím autorským pseudonymem Robert Galbraith, si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Londýn 11:07 23. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Smrtící bílá v redakci iROZHLAS.cz | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Román s názvem Smrtící bílá navazuje na bestsellery Volání kukačky, Hedvábník a Ve službách zla. Protagonistou napínavého kriminálního příběhu je opět válečný veterán a nyní soukromý detektiv Cormoran Strike.

„On se vyvíjí velice pomalu, stejně jako jeho vztah se spolupracovnicí Robin Ellacottovou. Na tom je ta série tak trochu založená. Každý příběh se dá samozřejmě číst zvlášť, ale celými čtyřmi díly prostupuje tento pomalu se vyvíjející vztah,“ vysvětlil ve vysílání Českého rozhlasu Plus překladatel knihy Ladislav Šenkyřík.

První díl v knižní sérii vydala J. K. Rowlingová, proslavená svými příběhy o kouzelníku Harrym Potterovi, v roce 2013. Zvolila si k tomu pseudonym Robert Galbraith.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Plně rozumím tomu, že si to chtěla zkusit, začít jako neznámý autor. Legenda byla, že je to vysloužilec afghánské války. Jenže za necelého půl roku se to provalilo a v ten moment byl prvotní náklad okamžitě skoupený. Ta kniha ale sama o sobě měla dobré recenze i dobré prodeje,“ dodává Šenkyřík.

I přesto, že se pravá identita autora detektivek provalila, Rowlingová je vydává i nadále pod pseudonymem. Podle vlastních slov jich má naplánovaných deset. První tři z nich byly zadaptovány do televizní série, v níž se hlavních rolí chopili Tom Burke a Holliday Grangerová. Další série podle knihy Smrtící bílá se v těchto dnech natáčí.

Podle Rowlingové byla i většina vyprávění o Harrym Potterovi ve své podstatě detektivním vyprávěním. Jak ale tvrdí, už dlouho si toužila vyzkoušet napsat čistokrevné kriminální vyšetřování. Na žánru ji podle jejích slov láká především to, že má jasná pravidla. „Váš detektiv musí se čtenáři sdílet informace férově, ale vždycky být o krok vepředu,“ říká.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů Smrtící bílá, napište nám až do tohoto pátku 27. září do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Podle které postavy z britských lidových pověstí dostal své jméno detektiv Cormoran Strike?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.