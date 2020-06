Odtajněné pozadí kauzy Homolka. ‚Když se Dbalý vožere, nevíme, co vybleje,‘ báli se u lobbisty Rittiga

Nová kniha novináře Radka Kedroně odkrývá dosud neznámé pozadí jedné z nejpozoruhodnějších korupčních kauz posledních let – případu někdejšího ředitele Nemocnice Na Homolce, který nechtěně usvědčil sám sebe. O svých kriminálních a kokainových spádech si totiž vedl detailní záznamy. O knihu šéfredaktora serveru iROZHLAS.cz si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži. Praha 7:51 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha obsahuje faksimile policejních protokolů a přepisů odposlechů, mimo jiné i doteď nepublikované usvědčující fotografie. Dbalý je pořídil sám s pomocí samospouště. Pózuje na nich jen v trenýrkách před štosy bankovek. | Foto: Fotorepro | Zdroj: Sněžím! Deník bílé mafie

Kauzu Nemocnice Na Homolce a jejího ředitele Vladimíra Dbalého sledoval server iROZHLAS.cz krok za krokem. Kniha Sněžím! Deník bílé mafie ovšem nemapuje jen trudný osud jednoho souzeného lékaře a manažera. Nasvěcuje celou vlivovou síť, která cizopasila na těle elitního státního špitálu.

Navíc hledá odpovědi i na nepříjemné otázky: proč v policejní síti neskončil i lobbista Ivo Rittig, který prokazatelně tahal zpovzdálí za nitky?

Navíc když citované odposlechy z hotelu Ventana zachytily obavy, které Rittig a spol. ve vztahu k Dbalému sdíleli.

„On se v tom baráku úplně zdiskreditoval. Nejhorší je, že on je pro nás nebezpečnej v tom, že ví určitý penzum informací, a v momentě, když se vožere, tak nevíme, co a komu vybleje,” říká na dosud nezveřejněných odposleších jeden z hostů Iva Rittiga. Jméno vlivného zákulisního hráče případ Nemocnice Na Homolce propojuje s kauzou Nagygate, zosobněnou Janou Nagyovou, někdejší milenkou (a nyní manželkou) tehdejšího premiéra Petra Nečase z ODS.

Obálka knihy Sněžím! Deník bílé mafie | Foto: Reprofoto | Zdroj: Nakladatelství Zeď

‚Blíží se to k nějaký revoltě‘

Jak Kedroň vyčetl v ředitelském deníku, Dbalý si sám před sebou opakovaně přiznával, že hraje vysokou a nebezpečnou hru. „Padá Topolánkova vláda!!! Večer telefonicky s Ivem Rittigem. Už to koliduje s jejich obchodními zájmy. Měl bych si uvědomit, že už to není fakt žádná p*del a že mi možná jde o život!!!“ zapsal si.

Kniha Sněžím! Deník bílé mafie se může číst i jako neoficiální kronika politického zákulisí první dekády nového tisíciletí. Odposlechy totiž zachytily autentickou paniku, která zavládla i v dříve hájených kruzích. A to poté, co Iva Rittiga a jeho společníky začali vyšetřovat detektivové vedení Robertem Šlachtou.

„Já jsem jí říkal, že je přeci, ku*va, rozdíl, jestli na nás jedou tanky se Šlachtou, nebo jestli něco pindá nějaký agent zprava zleva,“ prohlásil podle odposlechů Rittigův právník David Michal.

„To není žádná p*del, protože Tomáš má skončit, já se odstěhovat. Tak co to má, ku*va, znamenat? Co se tady teď děje?“ vytáčel sám sebe Rittig a vzápětí si ulevil: „To je zku*vená doba, vyje*aná…“

„Tady se to blíží k nějaký revoltě,“ vmísil do hovoru další z přítomných, lobbista Tomáš Jindra.

Po stopách milionového kufru

Kniha líčí i zatím nepopsané zákulisí vyšetřování Vladimíra Dbalého. Ve velkém detailu ukazuje, jak vyšetřovatelé našli druhý z klíčových důkazů – kufr, v němž Dbalý ukrýval miliony, zlato či nejdražší českou známku.

Jelikož se o plánované domovní prohlídce dozvěděl s předstihem, podařilo mu usvědčující zavazadlo včas ukrýt. Nakonec jej ale zradila láska k drahým vozům. Limuzína, s níž se nerozloučil ani jako noční lékař, totiž měla v sobě zabudovanou GPS, která detektivy přivedla až k balíkomatu na jednom z pražských sídlišť. A tam našli kriminalisté další vodítko, na jehož konci byl kufr v hodnotě 34 milionů korun.

Když vyšetřovací tým identifikoval Dbalého pomocníky, on sám to u výslechu komentoval slovy: „Nechtěně a naivně jsem do toho zatáhl své dva kamarády a manželku.“

Usvědčující fotka: státní zástupce Zdeněk Matula na zeď soudní síně promítá fotku, na niž se sám Vladimír Dbalý zvěčnil s balíčky peněz. Na čtvrtce papíru, kterou drží v rukou, napsal "cca 28 milionů". | Foto: Radek Kedroň | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Bylo podezřele uklizeno‘

Z původně přímočarého textu o jednom tunelovaném špitálu se nakonec stal košatý chorobopis protikorupční policejní jednotky, která léta nebyla schopna či ochotna úplatkářství v Nemocnici Na Homolce postihnout. Kauza se totiž hnula kupředu teprve s příchodem vyšetřovatelů, kteří před tím zatkli s úplatkem v ruce vlivného politika Davida Ratha.

PRAVIDLA SOUTĚŽE Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Několikrát se mi stalo, že mí podřízení, kteří se vraceli z jiných realizací, se mi zmínili o tom, že na místě, kde byli na prohlídce, bylo podezřele uklizeno. Anebo že bylo vidět, že nás tam někdo čekal,“ vypověděla na Generální inspekci bezpečnostních sborů Jana Šebková, vyšetřovatelka kauz Dbalého a Ratha.

„Obecně v mých kauzách, kde jsem byla buď hlavní zpracovatelem, nebo vedlejším, tak to byl únik v Homolce a pak jsem dělala spis s názvem Důvěra, ten souvisel s hejtmanem Davidem Rathem. I tam došlo k úniku informací,“ nadiktovala do výslechu, s nímž kniha Sněžím! Deník bílé mafie rovněž pracuje.

Kniha obsahuje faksimile policejních protokolů a přepisů odposlechů, mimo jiné i doteď nepublikované usvědčující fotografie. Dbalý je pořídil sám s pomocí samospouště. Pózuje na nich jen v trenýrkách před štosy bankovek. Aby nebylo pochyb, na jednom ze snímků třímá v rukou bílou čtvrtku papíru s nápisem „cca 28 000 000“.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 publikací Sněžím! Deník bílé mafie, napište až do tohoto pátku 19. června do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jaký trest udělil soud Vladimíru Dbalému v druhé větvi jeho případu? Napoví vám související články vpravo dole.

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.