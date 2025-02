SOUTĚŽ: Když luskouni svačí larví kaši. Vyhrajte knižní zápisník ředitele pražské zoo

Další ze zápisníků ředitele pražské zoo obsahuje přes 70 kapitol nejen ze zákulisí zoologické zahrady, ale také z pouští a pralesů. Kniha seznámí čtenáře s pozoruhodnými zvířaty, lidmi i místy – a třeba je i povede k zamyšlení nad naším vztahem k ostatním živým tvorům.

A kdeže vlastně sborník přišel ke svému jménu? I to Miroslav Bobek vysvětloval v nedávném rozhovoru pro Radiožurnál. „Luskouni, jediní šupinatí savci, jsou velmi ohrožení a velmi obtížně chovatelní. Získali jsme je jako druhá zoo v Evropě a jako první zoo v Evropě jsme odchovali mládě. To dostalo jméno Šiška,“ uvedl.

„A jak její rodiče, tak ona a dnes už i její sestra jsou pro nás vlastně velvyslanci divoké přírody volně žijících luskounů ve střední Evropě. Proto (ta přezdívka) Její Excelence, protože to je kromě jiného titul velvyslanců nebo velvyslankyň.“

Miroslav Bobek vystudoval zoologii na Karlově univerzitě v Praze. Pro Český rozhlas, kde pracoval téměř 20 let, připravil mimo jiné projekty Africká a Nová odysea, v rámci nichž sledoval migraci čápů černých, a také „trochu jinou reality show“ Odhalení s gorilami. Od roku 2010 je ředitelem Zoo Praha.

Během jeho dosavadního působení vzniklo v zoologické zahradě několik nových expozic, například Údolí slonů, Velemlokárium, Rákosův pavilon, Darwinův kráter nebo Rezervace Dja. Bobek vedle toho prosadil třeba také letecké transporty koní Převalského do Mongolska nebo ochranářsko-vzdělávací projekt Toulavý autobus probíhající v Kamerunu.

Sbírku sloupků nazvanou Snídaně s Její Excelencí vydalo nakladatelství Universum. O předmluvu ke knize se postaral britský velvyslanec v České republice Matt Field.

