SOUTĚŽ: Láska, sex a kult hubenosti. Vyhrajte nový komiksový román oceňované české kreslířky

Kde se bere láska? Může za ni genetika, okoukali jsme vztahový model od rodičů, nebo jde snad o nespoutaný proces zcela mimo naši kontrolu? A co když je každý náš další vztah jen přesnou kopií toho předchozího? Podobné otázky si klade Štěpánka Jislová ve své nové knize.

Neplánovala, že by se Srdcovka mohla stát generační výpovědí. Z rozsáhlých rešerší a reakcí prvních čtenářů ale postupně vyplývalo, že v příběhu zachycuje pro své vrstevníky typickou realitu.

„Z devadesátek a přelomu tisíciletí si – co se popkultury týče – pamatujeme kult hubenosti, toxické dívčí časopisy nebo animované seriály, kde bylo dívčích postav poskrovnu,“ shrnuje Jislová.

Tento týden hrajeme v pravidelné knižní soutěži o grafický román Srdcovka od Štěpánky Jislové | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Ve více než 200stránkovém grafickém románu sleduje postavy od dětství přes pubertu až po dospělost. V jejich příbězích reflektuje svět online seznamek a aplikací, kulturu nezávazného sexu i bezvýchodnost toxických vztahů. Popisuje vysokoškolské večírky i pocity osamění, bourá představy o tom, co to vlastně znamená být mladou ženou či mužem, a svěřuje se s vlastní zkušeností se sexuálním násilím.

Dobře si přitom uvědomuje, že autobiografie často padají za oběť fádnosti. „Jen málokterý komiksový autor objevoval jihoamerické chrámy nebo se plavil po boku pirátů,“ říká. „Pro mě osobně se autobiografie stává zajímavou, když je výpověď autentická, upřímná a když se díky ní o sobě nebo lidech dozvím něco nového.“

Na komiksové Srdcovce pracovala tři roky. Za tu dobu podle svých slov viděla každý panel a bublinu tolikrát, že si od zobrazených událostí získala určitý odstup. „Byla jsem schopná nazírat na jednotlivé scény jako na věci, které se staly, a ne jako na vzpomínky, které nade mnou pořád mají moc,“ vysvětluje.

„Události popsané v komiksu jsou téměř šest let staré. Žena, která knížku začala psát, a ta, která ji dopsala, jsou úplně jiné osobnosti. Za tu dobu ovšem zůstala moje motivace stejná: chci usnadnit lidem cestu k informacím, které jsem sama dlouho a těžko hledala,“ dodává Jislová.

Své krátké komiksové příběhy publikovala Štěpánka Jislová od roku 2013 v řadě domácích i zahraničních sborníků. Podílela se na komiksech Češi, Milada Horáková, Hon na Macbetha nebo Supro: Hrdinové na dluh.

Komiks Bez vlasů, který kreslila podle životních zkušeností Terezy Drahoňovské, získal cenu Muriel pro nejlepší komiks roku. Grafický román Srdcovka vydalo nakladatelství Paseka.

Ukázka z grafického románu Srdcovka od Štěpánky Jislové | Zdroj: Nakladatelství Paseka

