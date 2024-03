SOUTĚŽ: Šťastně v páru i v trojici. Vyhrajte knihu o současných podobách lásky a vztahů

„Ještě na začátku minulého století bylo partnerské soužití založeno na potřebě přežít a vzájemně se chránit. Dnes je tomu jinak. Rozpad rodiny a vztahů už není – díky všeobecnému materiálnímu blahobytu v západních zemích – nutně spojen s ekonomickou katastrofou pro její bývalé členy,“ píše Počtová v úvodu knihy.

Původní modely vztahů jsou zastaralé, nové se ještě neustavily. Sociální role se rozvolňují, postavení mužů a žen se proměňuje a vzájemná očekávání mají tím pádem ještě větší pravděpodobnost být nekompatibilní. Takže se více experimentuje.

„A co hlavně,“ zdůrazňuje filmařka, „monogamie už není jedinou správnou normou.“

Dokumentem Šťastně až na věky Počtová završila filmovou trilogii, ve které se věnovala současným trendům v milostných vztazích a podobám lásky. V horizontu čtyř let přitom zaznamenávala proměny pěti netradičních modelů partnerství.

Intimní rozhovory daly možnost nahlédnout do radostí, strastí i nejistot, které nezvyklé podoby soužití přinášejí. Co totiž pro jednoho člověka může být naplněním životního stylu, pro druhého je jen nepochopitelným zmatkem, který dnešní doba přináší. Může být dlouhodobý milenecký poměr šťastný? A jde mít trvalý vztah a zároveň další partnery?

Polyamorní trojice Andrea, Matějíček a Fró v dokumentárním snímku Šťastně až na věky | Zdroj: Bontonfilm

Kniha unikátním způsobem rozšiřuje původní dokumentární film o materiál, který se na plátna kin nevešel, a vypráví další osudy protagonistů snímku po skončení natáčení.

Jana Počtová pracuje jako scenáristka, režisérka a kameramanka. Ve své tvorbě se zaměřuje na časosběrné projekty v kombinaci s metodami orální historie. Točila také pro televizní projekty a cykly typu Nová cestománie nebo Příběhy slavných a filmech o seriálech Vyprávěj, Mazalové či První republika.

Na knižní podobě Šťastně až na věky spolupracoval spisovatel a scenárista Michal Beck. Knihu vydalo nakladatelství Listen.

