SOUTĚŽ: Stát v rozkladu. Vyhrajte knihu reportáží bilancující nad třiceti lety českého kapitalismu

Reportáže z oblastí, na které se od sametové revoluce zapomnělo. Tak zní podtitul sbírky s názvem Stát v rozkladu. Čtveřice publicistů se v ní snaží zodpovědět otázku, proč naše země stále nevzkvétá. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Česko 12:58 13. prosince 2021

Stát v rozkladu v šesti kapitolách zachycuje, co autoři označují za dopady dlouhodobé politické rezignace na koncepční řešení oblastí, které sice nemají okamžitý ekonomický potenciál, ale zásadně podle nich určují podobu a důstojnost života v Česku.

„Texty v této knize mohou otevřenému čtenáři ukázat, kde se nacházejí slabá místa české společnosti. Za posledních třicet let je jich už tolik, že tato kniha rozhodně nemůže přinést jejich vyčerpávající výčet,“ píše v úvodu novinář Jan Bělíček.

Obálka knihy Stát v rozkladu | Zdroj: Nakladatelství Host

Dobu třiceti let zmiňuje záměrně. K reflexi dokola opakovaných témat, jako je reforma vzdělání, zdravotnictví, důchodového systému nebo revitalizace uhelných regionů, je totiž spolu s kolegy přiměly oslavy k výročí sametové revoluce v roce 2019.

„Neexistovala snad žádná polistopadová vláda, která by nechtěla některou z těchto oblastí reformovat a měnit. A žádná z nich v těchto oblastech v podstatě nic neudělala. Chtěli jsme proto zjistit, v jaké kondici tyto oblasti jsou a jak se všeobecně nastavený a aplikovaný systém projevuje v životech lidí na periferiích,“ vysvětluje Bělíček.

Jenže pak do toho všeho vstoupila koronavirová pandemie, která na pomalé bilancování a rozjímání nedala příliš prostoru. Neschopnost státu pořádně se postarat o své chudé, nemocné a ohrožené, se tím pádem ale zcela obnažila.

„Ukázalo se, že naše zdravotnictví vydává zcela nadstandardní výkony neúměrně tomu, jak je financováno. Dokáže sice zachraňovat enormní množství lidských životů, ale stojí na obětavosti a vykořisťování zdravotnického personálu,“ dodává Bělíček.

„Tyto problémy mělo české zdravotnictví i před koronavirem, ale během pandemie na ně bylo vidět jako nikdy dříve.“

Autoři reportážní sbírky jsou novináři, publicisté a redaktoři internetového deníku A2larm.cz Apolena Rychlíková, Pavel Šplíchal, Saša Uhlová a už zmíněný Jan Bělíček. Jejich texty a příspěvky se pravidelně objevují také ve vysílání Českého rozhlasu, příloze Salon deníku Právo a kulturním čtrnáctideníku A2.

Všichni čtyři se ve svém psaní pohybují na pomezí kultury, politiky a společnosti, ale každý z nich zcela jiným způsobem.

Publikaci Stát v rozkladu, která ve velké míře sdružuje texty publikované v rámci reportážního cyklu Rok nula na stránkách A2larm.cz ve druhé polovině roku 2020, vydalo brněnské nakladatelství Host.

