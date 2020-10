SOUTĚŽ: Hawking. Vyhrajte komiksový životopis světoznámého britského fyzika

Geniální fyzik v grafickém románu. Takový podtitul nese český překlad komiksové knihy spisovatele Jima Ottavianiho a kreslíře Lelanda Myricka, který provází životem Stephena Hawkinga. Nabízí přitom nejen laikům velmi přístupný pohled do vědecké práce tohoto světoznámého Brita, ale také jeho osobní příběh poznamenaný vzácným neurodegenerativním onemocněním. O Hawkinga si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné soutěže serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Cambridge 13:44 19. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský fyzik Stephen Hawking | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Stephen Hawking byl geniální fyzik, a kromě toho také velmi zábavný člověk, který měl rád společnost a těšil se mezi lidmi velké oblíbenosti. Ve 21 letech mu byla diagnostikována amyotrofická laterální skleróza neboli ALS, která omezila jeho schopnost pohybovat se a mluvit. Naštěstí ale neměla vliv na jeho pronikavou mysl.

Obálka komiksu Hawking | Zdroj: Nakladatelství Grada

Přestože mu tehdy lékaři předpovídali jen několik let života, Hawking ještě dlouhá desetiletí pokračoval ve výzkumech v oblasti kosmologie a teoretické fyziky.

„V Hawkingově životě nastalo dlouhé období, kdy nenacházel velkou radost v tom, co se v něm odehrávalo. Něco z toho je pochopitelné, protože mu osud rozdal stran zdraví velmi špatné karty. Zároveň je v jeho životě i dlouhé období, kdy prostě jen nevyužíval svého nadání naplno. V určitém okamžiku se ale rozhodl přijmout kým je a co dokáže,“ popsal v rozhovoru pro server Comic Book spisovatel Jim Ottaviani.

OHLASY NA KNIHU „Tato inteligentně napsaná a úžasně průzkumná vědecká publikace toho prozrazuje o černých dírách tolik, jako by je člověk sám zkoumal.“ - Publishers Weekly

„Když se uznávaný autor komiksů Jim Ottaviani vypořádal s hvězdnými intelektuály, jako jsou Dian Fossey, Alan Turing nebo Richard Feynman, vrhnul se konečně na Stephena Hawkinga. Intelektuálně vzrušující výsledek nezklame.“ - The Star Tribune

„Srozumitelné studium fyziky a jedna z jejich největších hvězd.“ - Booklist

„Pak to začalo být velmi zajímavé pro něj, pro lidi kolem něj, ale i pro nás všechny, a to díky objevům, které následně učinil.“

Pro výtvarníka Lelanda Myricka bylo zajímavé sledovat, jak se během let vyvíjely technologie, což se odráželo v Hawkingově životě ve formě jeho křesla. „Pro mne jako ilustrátora v tom byla metafora, která se stala pojítkem jeho práce a života,“ vysvětluje. „Z křesla, jehož kola musel otáčet vlastníma rukama, přes křeslo, ve kterém ho museli tlačit až po křeslo, které mu postupně umožňovalo hýbat se a mluvit.“

Příběh, který dvojice autor v grafickém románu Hawking představuje, nekončí. Některé věci, které se v ní mohou lidé dočíst, se od června 2012, kdy vědec pozval prostřednictvím svého přítele Loise Kanea tvůrce komiksu k sepsání knihy, se tak stačily změnit. Týká se to zejména sázek, které spolu uzavřely některé z postav.

„Hawking navíc opustil tento svět, což znamená, že nechat ho mluvit v přítomném čase již neodpovídá skutečnosti. Zůstává ale i tak v našich myslích nadále živý — a my doufáme, že nyní už i v těch vašich,“ píše Ottaviani v doslovu knihy.

Jim Ottaviani se věnuje psaní grafických románů o slavných osobnostech vědy od roku 1997. Mezi jeho díla patří komiksy The Imitation Game (Imitační hra) o životě matematika a zakladatele moderní informatiky Alana Turinga nebo Primates (Primáti) o primatoložkách Jane Goodallové, Dianě Fosseyové a Biruté Galdikasové.

Spolu s výtvarníkem Lelandem Myrickem, držitelem nominací na ceny Ignatz Award nebo Harvey Award, stojí také za komiksovou knihou Feynman. Grafický životopis Richarda Feymana, laureátem Nobelovy ceny za fyziku, se stal bestsellerem New York Times.

