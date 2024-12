SOUTĚŽ: Když se klukovské sny změní ve skutečnost. Vyhrajte Strelu, knihu o jednom vlakovém zázraku

UKÁZKA Z KNIHY

Jsem unavený. Na chvíli zakloním hlavu a zavřu oči. Nechci nad ničím přemýšlet, chci být jinde.

„Haló, haló, haló, ještě pár minut a odjíždíme,“ křiknul mi náhle někdo do ucha. Otevřu oči. Do obličeje se mi šklebí cizí kluk.

„Nechrápej, škoda každého dne, který prospíme!“

Zívnu. Všimnu si, že u stropu visí model nějakého červeného vagonu nebo lokomotivy. Nevím přesně. Bliká modrým a zeleným světlem.

„Krásná, co? Vagon a mašina zároveň, uveze až sedmdesát lidí a může jet 150 kilometrů v hodině, ale dovolili jí nejvýš 130. To já bych to rozpálil pěkně fryško,“ pokračuje dál ten kluk, jako by mě to mělo zajímat, a nepřestává se smát. Má bílé zuby, pruhované triko a světlé vlasy.

„Nehleď na mňa jako žaba z kýšky, svezu ťa, chceš?!“

Pozoruji ho.

„Na co čučíš? Myslíš, že tady něco zažiješ?“ trvá na svém ten kluk a skepticky si prohlíží čekárnu našeho vsetínského nádraží.

Zatímco nad jeho nabídkou přemýšlím, odrazí se od podlahy, vznese se k vozu, zmáčkne kliku u dveří a po dvou schůdcích vyskočí dovnitř.

„Ogare, nebuď máčka a včil pojeď!“

„To jako lítá, nebo jezdí po kolejích?“ řeknu, a i když tomu klukovi trochu nerozumím, ten vůz mě začíná docela zajímat.

„Nedělaj ciráty, když nasedneš, řeknu ti to.“

Pak se ozve zapískání a já vím, že se musím odrazit od země, vznést se ke stropu nádražní haly a nasednout do Slovenské strely. Chci to.

„Já su Marian a pojedeme za chlapíkem, který může za toto kouzlo.“

„Já jsem Teo,“ říkám tomu klukovi, když jsem za sebou zabouchl dveře. Ve voze jsme byli sami.

Naše cesta začala.