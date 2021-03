SOUTĚŽ: Sůl, tuk, ocet, žár. Netradiční kuchařka slibuje, že změní vaše přemýšlení o vaření

Desetiletí profesionální praxe shrnuté do čtyř jednoduchých prvků, bez nichž se žádné jídlo neobejde. To je bestseller Sůl, tuk, ocet, žár, netradiční kuchařka z pera Samin Nosratové, která podle magazínu The Atlantic seznamuje s abecedou vaření jak nováčky, tak zkušenější kuchaře. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Kalifornie 13:50 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Sůl, tuk, ocet, žár od Samin Nosratové | Zdroj: Nakladatelství Leda

„Každý dokáže uvařit cokoliv tak, aby to chutnalo skvěle,“ prohlašuje v předmluvě své knihy Samin Nosratová, profesionální kuchařka, televizní moderátorka a sloupkařka deníku The New York Times, která své znalosti o jídle a vaření od roku 2018 sdílí ve vlastní show na Netflixu.

„Ať už jste v životě nedrželi ostrý nůž, nebo jste zkušený kuchař, existují jen čtyři základní faktory, které určí, jak dobře bude váš výtvor chutnat: sůl, jež prohloubí chuť jídla, tuk, který chuť znásobí a umožní vám vytvořit příjemnou konzistenci pokrmu, kyselost, jež vše oživí a vyváží, a žár, který určí konečnou konzistenci.“

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Sůl, tuk, ocet a žár podle Nosratové tvoří čtyři nejdůležitější složky vaření. Ve stejnojmenné knize proto své čtenáře učí, jak je používat, aby se v každé kuchyni cítili jako doma.

„Jakmile objevíte tajemství soli, tuku, octa a žáru, začnete v kuchyni stále více improvizovat,“ slibuje íráno-americká kuchařka s tím, že její kniha změní to, jak lidé přemýšlí o jídle a vaření.

„Osvobodíte se od receptů a přesných seznamů na nákup surovin, na farmářském trhu nebo u řezníka koupíte přesně to, co vypadá nejlépe, protože si budete věřit, že z toho dokážete připravit dobré, vyvážené jídlo. Začnete více spoléhat na vlastní chuťové buňky, nahrazovat ingredience v receptech a budete schopni uvařit z toho, co máte po ruce.“

Recepty ovšem v knize nechybí. Nejde ale jen o suchopárný výčet ingrediencí a popis přípravy. Všechno je totiž podáno vtipně a se švihem.

Podobně originální a výstižné jsou i ilustrace a množství grafů, které napoví i začínajícím kuchařům a kuchařkám, jak, proč a kdy co uvařit a s čím jednotlivá jídla kombinovat.

Netradiční kuchařka vyšla v anglickém originále v prestižním nakladatelství Simon & Schuster. Nejméně 20 významných deníků a časopisů včetně londýnských Times ji nominovalo na knihu roku, v žebříčku New York Times se umístila mezi bestsellery roku 2018. Získala také cenu Jamese Bearda, udělovanou nejlepším kuchařským knihám.

Záhy se také dočkala překladů do mnoha cizích jazyků. V češtině ji vydalo nakladatelství Leda.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 kuchařek Sůl, tuk, ocet, žár: aneb jak dobře vařit, napište nám až do tohoto pátku 12. března do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Kniha Samin Nosratové získala také cenu pojmenovanou podle kuchařky, která byla známá svou propagací francouzské kuchyně. Jak se výrazná osobnost americké gastronomie jmenovala?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.