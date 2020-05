SOUTĚŽ: Šváb. Vyhrajte novou satirickou knihu od Iana McEwana

V pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz si tento týden můžete zahrát o novinku britského spisovatele Iana McEwana. Jak tvrdí, satirická novela s názvem Šváb je jeho autorskou reakcí na brexit. Dodává přitom, že je její děj smyšlený a jakákoli podobnost se skutečnými šváby je čistě náhodná. Knižní soutěž Londýn 12:50 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šváb, nová kniha od Iana McEwana | Foto: Matt Crossick/PA Wire/Odeon | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Krátká kniha začíná odkazem na ikonický úvod Proměny od Franze Kafky: „Když se Jim Sams – chytrý, ale v žádném případě nějak zvlášť důmyslný tvor – jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakousi nestvůrnou obludu.“

McEwan ale zápletku obrací. Místo člověka, který se jednoho rána z ničeho nic probudí v těle hmyzu, procitne náhle šváb v těle lidském. A ještě k tomu zrovna v těle britského premiéra v jeho bydlišti na Downing Street s číslem 10.

Když se Jim Sams sžije se svou novou podobou, rozhodne se sloužit lidu s přesvědčením, že sám nejlépe ví, co je pro ně dobré. McEwan tak rozehrává příběh o tom, jak snadno se dá ve světě politiky zbloudit a podlehnout okouzlení vlastním posláním.

Anglický prozaik Ian McEwan je držitelem prestižních literárních ocenění, jako je Man Bookerova cena, Prix Fémina nebo Jeruzalémská cena. Patří k úzkému kruhu současných zahraničních autorů, jejichž kompletní dílo bylo přeloženo do češtiny.

Debutoval povídkovou sbírkou První láska, poslední pomazání. Asi nejznámější jsou jeho romány Betonová zahrada, Pokání či Na Chesilské pláži, které se také dočkaly filmového zpracování.

UKÁZKA Z KNIHY ŠVÁB Když dovedl zasedání vlády ke zdárnému konci, strávil Jim několik minut o samotě a pracoval na prohlášení o svých prioritách. Pár myšlenek potom vybral pro Shirley, aby je upravila do tiskové zprávy. Pracovala rychle a dobře. V době, kdy mu oznámili, že auto stojí před domem a že mu otevřou domovní dveře, novináři už dostali echo, že se v jeho vládě děje něco nového a odvážného. Jak jen chutnal ten výstup do denního světla, tyčit se nad prahem, přes který včera v noci lezl. Také se mu líbilo slyšet změť vzrušených otázek, které na něho vykřikovali z druhé strany ulice. Zastavil se před domovními dveřmi, které se za ním zavřely, aby věnoval fotografům jejich půl minuty, ale nepromluvil. Místo toho pozvedl v přátelském gestu ruku a poskytl fotoaparátům odhodlaný rezervovaný úsměv. Plně už teď ovládal svůj binokulární, nemozaikový, soustředěný pohled s vysokým barevným rozlišením a nechal ho pomalu přejíždět po tvářích novinářů, čočkách fotoaparátů, a když se potom u přistaveného Jaguaru XJ Sentinel (opancéřovaný vůz podle jeho gusta) otevřely dveře, zvedl obě ruce triumfálně nad hlavu, tentokrát už s širokým úsměvem, a vklouzl na zadní sedadlo. Během krátké cesty po Whitehallu do Westminsterského paláce měl čas vychutnat si okamžik, který ho čekal, až bude stát u řečnického pultu, aby objasnil záměry své vlády. Vzrušovalo ho především pomyšlení na skryté, tiché obecenstvo krčící se za táflováním. I teď tam budou ve tmě shromáždění. Jak hrdá na něho bude jeho rodina.

