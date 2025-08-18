SOUTĚŽ: Bludy, nebo náboženská vize? Vyhrajte román založený na událostech ze Suchého Dolu
Šestnáctiletá Krista se jednoho letního dne roku 1881 vrátí z lesa, jen aby své matce oznámila, že se jí zjevila Panna Marie. Život ovdovělé hospodské Aloisie se v tu ránu obrátí vzhůru nohama. Zpráva o zjevení se totiž rychle rozkřikne, do zapomenutého kraje začnou proudit davy a zadlužená hospoda konečně prosperuje. O román inspirovaný skutečným příběhem hrajeme tento týden v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.
„Takové bílozlaté světlo, které prýští mezi stromy a polévá všechno kolem. A vím, že to světlo vychází z Ní, z Její tváře. A ona je krásnější než cokoliv, co jsem kdy viděla,“ popisuje Krista zjevení své matce. „Ona je tak krásná, maminko. Je tak dokonalá, že se před Ní stydím.“
Scenáristka a spisovatelka Sára Zeithammerová založila děj svého druhého románu na skutečných událostech, k nimž došlo v 19. století na Broumovsku. Za vypravěčku si zvolila matku, která netuší, zda může věřit vlastní dceři.
Je Krista lhářka, nebo vizionářka? A zjevuje se v lese skutečně Matka Boží, nebo něco mnohem děsivějšího?
Podle Zeithammerové je příběh zajímavý z mnoha rovin. „Kvůli postavení ženy v tehdejší společnosti, kvůli mezilidským vztahům, kvůli fungování společnosti jako celku, jak byli lidé ovlivnitelní. Jak velkou roli hrál nacionalismus, víra…,“ vyjmenovává autorka v podcastu Lit na Radiu Wave.
„Byla tam ale i témata, která mě donutila otevřít mysl. Já jako ateistka jsem roli víry v životě vždycky podceňovala. Psaní té knihy mě donutilo se víře otevřít víc,“ dodává.
Sára Zeithammerová je autorkou scénáře televizní minisérie Pět let, která byla nominována na Českého lva a Cenu české filmové kritiky. Jako spisovatelka debutovala v roce 2022 románem Stehy, který se dostal do širšího výběru na Cenu Jiřího Ortena. Pravidelně přispívá do edice Česká povídka.
Její druhotinu Svatá vydalo nakladatelství Listen.
UKÁZKA Z KNIHY
Druhý den chtěla Krista vyrazit do lesa, já jsem jí však zastoupila cestu. Byla jsem si jistá, že mne neodstrčí, ale mýlila jsem se. Nečekanou silou mne odrazila a vyběhla ven, a než jsem se vzpamatovala, byla už za vraty. Vrátila se až za několik hodin a podle výrazu ve tváři očekávala ránu, která na ní také okamžitě přistála.
„Nebudu tě pouštět ven, dokud mi neřekneš, co se děje!“
„Do lesa chodit budu,“ opáčila. „Je to moje povinnost.“
„Tvoje povinnost je vůči rodině. Nebudeš se někde v lese předvádět, nemůžeme si to dovolit!“
Krista mi odsekla: „Ale já se nepředvádím.“
„Nepředvádíš? Tak proč za námi chodí furt nějací lidi a vyptávají se na tebe? Pamatuješ, jaké to bylo, když si na nás všichni ukazovali prstem? Jak nás všichni nechali na holičkách? A teď, když se to konečně trochu uklidnilo, by sis to ráda zopakovala? To chceš?“
„Neprosila jsem se, aby o mně psali…“
„Tohle dopadne zatraceně zle, Kristo,“ zaúpěla jsem. „Řekni mi pravdu. Cos v tom lese viděla?“
„Vidím Ji.“
„Koho vidíš, děvče nešťastný?“
„Ji! Matku Boží!“ rozkřikla se Krista jako smyslů zbavená. „Vidím Ji každý den, slyším Ji každý den! Nemůžu Ji dostat z hlavy. Je to jako láska, ale silnější, protože když na Ni myslím, tak Ji i cítím! Někdy jsou ty myšlenky tak silné, že ani nevidím Její tvář… Klečím tam a vidím jen to světlo.“
Dívala jsem se Kristě do tváře, do očí, na ruce, jak zatínala a zase rozevírala prsty položené na kolenou. Stydím se to říct, jenže ta slova, která se mi drala na jazyk, já ti ale nevěřím, byla hrozná.
