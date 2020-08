SOUTĚŽ: Zpátky v Gileádu. Vyhrajte Svědectví, očekávané pokračování románu Příběh služebnice

Čtenáři už možná ani nedoufali, že by se kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová mohla vrátit ke svému dnes už klasickému dystopickému románu Příběh služebnice a navázala na jeho otevřený konec. Kdo si počká, ten se dočká, mohlo by se říct. Protože temné vyprávění o teokratickém státě Gileád má po více než 30 letech pokračování. O Svědectví si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Gileád 12:52 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatelka Margaret Atwoodová (při předávání cen Emmy v roce 2017) a obálka její knihy Svědectví | Foto: Lucy Nicholson / Argo | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

„Je to svým způsobem odpověď na všechny otázky, které jsem během let dostávala od čtenářů,“ vysvětlila kanadská spisovatelka v rozhovoru pro časopis Time. „Ale také se mi to zdálo příhodné v tomto okamžiku naší historie, kdy se situace v řadě zemí přibližuje Gileádu, než aby se mu naopak vzdalovala.“

Příběh služebnice vypráví o hrůzovládě teokratické republiky Gileád, která po občanské válce vznikla na území Spojených států amerických. V novém společenském uspořádání, kde se status jednotlivce vyjadřuje třeba i vyhrazenou barvou oblečení, jsou ženy podřízené mužům. Ze zákona přitom mají zakázáno pracovat, číst nebo vlastnit majetek.

Jelikož svět trápí zdecimované životní prostředí či neplodnost, několik zbylých plodných žen bylo režimem zatčeno a označeno podle extremistického výkladu Starého zákona za takzvané služebnice. Ty jsou přidělené do domácnosti vládnoucí elity, kde jsou nuceny plodit děti pro velitele a jejich ženy.

Román zachycuje krutý život jedné z nich, která podle svého velitele nosí jméno Offred (Fredova).

„Napsala jsem to v době, kdy lidé říkali, že se to u nás nemůže nikdy stát. Zakládala jsem si proto na tom, aby v knize nebylo nic, co už se někdy, někde nestalo. Zasadila jsem to přitom do okolí Harvardovy univerzity, která byla pokládána za neprostupný chrám liberální demokracie. Tohle místo ale bylo v 17. století centrem puritánské teokracie,“ prohlásila Atwoodová před třemi lety při besedě s novináři v Praze.

„Teď říkají, počkat, možná by se to u nás opravdu stát mohlo. Když si promluvíte s lidmi ve Státech, řeknou vám, že až na kostýmy je to všechno dost možné. Protože současný režim se už několikrát ohradil vůči antikoncepci a prohlásil, že by ženy měly zůstat doma.“

Ve Svědectví přebírají role vypravěček trojice žen. Jedna v Gileádu dospívá, druhá se v něm narodila, ale nyní žije v Kanadě, a třetí ve fanatizovaném režimu zastává jednu z nejvýznamnějších pozic.

Atwoodová slibuje, že se čtenáři z knihy dozvědí například to, jaký byl její další osud Offred i co vlastně přivedlo Gileád ke svému pádu, jak naznačil epilog Příběhu služebnice.

Román v angličtině vyšel v září minulého roku. Od té doby získal prestižní Man Bookerovu cenu. Na tu byla Atwoodová nominovaná už pošesté. Převzala ji dvakrát, poprvé v roce 2000 za román Slepý vrah.

Margaret Atwoodová je kanadská spisovatelka a autorka více než 40 prozaických, básnických i odborných děl. V roce 1985 se proslavila dystopickým románem Příběh služebnice, který se dočkal filmového a v roce 2017 také kriticky oceňovaného seriálového zpracování.

Na Netflixu také můžete najít adaptaci jejího románu Alias Grace, který vychází ze skutečného příběhu údajné kanadské vražedkyně Grace Marksové. Atwoodová je držitelkou řady ocenění, mimo jiné i Mírové ceny německých knihkupců a Ceny Franze Kafky.

