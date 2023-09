SOUTĚŽ: Svět bez konce. Vyhrajte populární komiksovou knihu o cestě z klimatické krize

Jean-Marc Jancovici se ve své osvětové práci věnuje především vlivu energetické produkce na klima. V knižním Světě bez konce spojil síly s komiksovým kreslířem Christophem Blainem.

Společně vysvětlují, jak fungují různé způsoby produkce energie, jak je lidstvo na energii závislé, jakými zásadními změnami naše planeta v současnosti prochází a jaké jsou jejich důsledky a dopady.

„Spotřebovávat energii vlastně znamená používat stroj,“ vysvětluje Jancovici v knize Blainovi. „Čím více energie spotřebujeme, tím více strojů budeme muset použít. Ty sám vidíš jen malou část z těch strojů, které používáš.“

Komiks je zpracován zajímavou a zábavnou formou | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už jenom tím, že se člověk ráno oblékne, zaměstnává příšerně moc strojů. „Žací stroj. Traktory. Kamióny, co bavlnu dovezly do prádelen. Chemičky, kde se vyrábí barvivo,“ vyjmenovává Jancovici.

„Tvoje ponožky obsahují umělé vlákno, které se vyrábí z ropných derivátů. Využil jsi ropnou plošinu, rafinérii, krakovací pece. Čistíš si zuby? Tak to jsi použil chemičku, co vyrobila sladidlo jménem SORBITOL, které dává pastě chuť a nekazí se po něm zuby. Každý den kvůli němu do škrobáren vjede plný vlak kukuřice. A ven vyjedou stovky nejrůznějších chemických výrobků.“

Jancovici se ve své argumentaci soustředí na otázky ekologické a společenské, ale nezapomíná ani na ekonomické hledisko a nevyhýbá se sporným tématům. Ve spolupráci s Ch. Blainem tak vznikla zasvěcená a zároveň zábavná kniha nabitá informacemi a odpověďmi na řadu palčivých otázek, které si dnes klademe.

Francouzský bestseller vydalo v českém překladu Michaly Markové nakladatelství Argo. „Ta knížka je plná čísel a grafů, ale všechno je to znázorněno formou různých metafor a obrazů,“ popsala překladatelka v rozhovoru pro Českou televizi.

K překladu i odborné redakci byl přizván také redaktor Petr Vácha, který pracuje v Ústavu jaderného výzkumu Řež na vývoji reaktorů nové generace.

Vyhrajte komiks Svět bez konce | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 komiksových knih Svět bez konce, napište nám až do tohoto pátku 8. září do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: