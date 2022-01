SOUTĚŽ: Horolezectví, šílenství a smrtící závod o himálajské vrcholy. Vyhrajte knihu Svět u nohou

„Tato kniha je o horách. Je to ale také kniha o ženách a mužích, kteří se jim dokázali postavit.“ Těmito slovy začíná román Scotta Ellswortha, ve kterém podle skutečných událostí rekonstruuje příběh známých horolezců i zapomenutých hrdinů, kteří museli při cestě na himalájské vrcholky popřít sami sebe, aby mohli vítězit. O Svět u nohou si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Himaláj 12:39 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Román Scotta Ellswortha rekonstruuje příběh známých horolezců i zapomenutých hrdinů zdolávajících himalájské vrcholky (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Zatímco svět třicátých let měl válku teprve poznat, v Himálaji v té době propukly boje už dávno naplno. Nešlo o nic menšího, než o uchvácení střechy světa. Anglický, americký a německý nacistický tým horolezců tvrdě zápolily o každý výškový metr, který by je dostal nad protivníky.

Vítězství v těchto časech znamenalo mnohem víc než sportovní prvenství a uznání – mělo sladkou příchuť vládců světa.

Obálka knihy Svět u nohou | Zdroj: Nakladatelství XYZ

„Nejdřív jsme udělali to, co dělají všichni horolezci, když vystoupí na vrchol,“ píše Ellsworth pohledem Šerpy, který spolu s horolezcem Edmundem Hillarym poprvé dobyl nejvyšší horu světa.

„Potřásli jsme si rukama. To ale na Everest nestačilo. Zamával jsem rukama ve vzduchu a pak jsem Hillaryho objal, poplácávali jsme se vzájemně po zádech, až jsme byli i s kyslíkem úplně bez dechu. Pak jsme se rozhlédli kolem sebe. Bylo půl dvanácté dopoledne, slunce svítilo, ale obloha měla barvu té nejmodřejší modři, jakou jsem kdy v životě spatřil.“

Svět u nohou předkládá čtenářům napínavý příběh podpořený několikaletou důkladnou rešerší Scotta Ellswortha. Jeho hrdiny tvoří různorodá společnost: lidé lpící na principech, vytrvalí a houževnatí, zbabělci, géniové i hazardéři.

Řada z nich byla ale také vášnivými čtenáři, a tak si do nejvyšších hor planety, kde každý gram navíc mohl rozhodovat mezi vítězstvím a prohrou, neváhali brát opotřebované výtisky Na větrné hůrce, Pýchy a předsudky nebo třeba Oxfordského slovníku řecké mytologie.

„Spousta lidí byla přesvědčena, že horolezci byli zkrátka blázni,“ stojí v knižní poznámce pro čtenáře. „O některých z nich to byla bezpochyby pravda.“

Publikace doplňují dobové a mnohdy unikátní snímky, mezi jejichž autory patří například „Hitlerova“ filmařka Leni Riefenstahlová.

Scott Ellsworth je americký spisovatel, historik a pedagog. Jeho kniha The Secret Game z roku 2016 získala prestižní cenu PEN/ESPN za nejlepší publikaci se sportovní tematikou. Svými články o amerických dějinách přispívá do deníků The New York Times, The Washington Post a Los Angeles Times.

