SOUTĚŽ: Syn buvola. Vyhrajte knihu o misi Lékařů bez hranic v Jižním Súdánu

Jakým způsobem se léčí hadí uštknutí nebo malárie uprostřed Jižního Súdánu? Jak se žije v zemi, kterou zmítají chudoba, konflikty a hladomor? A jak se v takových podmínkách hledá naděje? Český farmaceut a účastník mise Lékařů bez hranic Stanislav Havlíček své zážitky z afrického Agoku popsal v knize Syn buvola. Novinku můžete tento týden vyhrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Agok (Jižní Súdán) 11:20 3. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha farmaceuta Stanislava Havlíčka Syn buvola | Foto: Daniela Brodcová | Zdroj: Český rozhlas

Jižní Súdán patří mezi nejchudší země světa. Místní se potýkají s malárií, poraněními od divé zvěře i celou řadou nemocí, které pro obyvatele rozvinutých zemí nepředstavují vážnější problém. Pro místní ale mohou být fatální. Lékařská péče je v zemi zmítané konflikty a hladomorem dostupná jen hrstce lidí.

Popáleniny a vzteklina. ,Připravil jsem se na nejhorší, ale nebylo to dost,‘ říká o Jižním Súdánu lékárník Číst článek

Ostrůvek naděje proto představuje Nemocnice Lékařů bez hranic, která vyrostla v oblasti Agok. Zařízení se stalo přechodným domovem také pro českého lékárníka Stanislava Havlíčka. Ten své zážitky a postřehy vylíčil v knize Syn buvola.

Na více než 200 stranách poutavě popisuje život uprostřed reality chudé africké země, která je na míle vzdálená našemu pohodlí. Nechává přitom nahlížet do postupů lékárnické práce i do zvyků místní kultury. Seznamuje s problémy, se kterými se zdravotníci v Jižním Súdánu potýkají, i s příběhy, které mají navzdory podmínkám dobré konce.

„V té oblasti je jeden lékař na sto tisíc lidí. Takže když už se k němu někdo dostane, je to vlastně výhra. Nesmírně si toho váží a dávají to najevo. Pro mě, ale i pro kolegy je to velký pocit zadostiučinění,“ řekl lékárník v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

