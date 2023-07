SOUTĚŽ: O skutečných poměrech v útulcích pro ‚padlé ženy‘. Vyhrajte oceňovanou novelu Takové maličkosti

Zatím poslední kniha oceňované irské spisovatelky Claire Keeganové se dočká filmové adaptace. Jedním z jejích producentů a zároveň představitelem hlavní role je irský herec Cillian Murphy. Po jeho boku se objeví Ciarán Hinds nebo Emily Watsonová. O knižní předlohu, kterou v českém překladu Hany Ulmanové vydalo nakladatelství Prostor, si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Dublin 13:30 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Překladatelka Hana Ulmanová s knihou Takové maličkosti | Zdroj: Nakladatelství Prostor

Na prestižní Man Bookerovu cenu nominovaná novela se odehrává v Irsku v polovině 80. let minulého století. Keeganová se v ní vrací k ostudné kapitole tamních dějin – takzvaným Magdaleniným prádelnám, které provozovala katolická církev.

Kniha vyšla před dvěma lety v britském nakladatelství Faber & Faber. Od té doby byla přeložena do více než 30 jazyků. Českou překladatelku dílo „jemně vybroušené krásy a síly“ zaujalo na první pohled jednoduchým jazykem a příběhem.

V Kanadě objevili stovky neoznačených hrobů na místě bývalé internátní školy. Jde už o druhý případ Číst článek

„Hlavně mě však zaujalo téma běžného hrdinství, které kromě nutného váhání a pochyb zpravidla provází víra nikoli v Boha, ale v obyčejnou lidskost,“ říká Ulmanová.

O skutečných poměrech v útulcích pro „padlé ženy“ pojmenovaných podle Máří Magdalény se začalo veřejně mluvit až po objevu hromadného hrobu s ostatky tamních chovanek a jejich dětí v Dublinu v roce 1993. O dvacet let později pak teprve irský premiér vyjádřil lítost nad údělem vězeňkyň Magdaleniných prádelen a několika stovkám přeživších se dostalo odškodnění.

Hlavní hrdina Takových maličkostí je společně se čtenářem konfrontován jedním z těchto zařízení v polovině 80. let minulého století, kdy zde ještě panuje středověk: vězněné pradleny nedostávají plat, pořádné jídlo ani lékařskou péči, jsou tvrdě trestány za své údajné hříchy, jejich nemanželské děti jim jsou po narození odebírány, a některé dokonce zavražděny.

To vše navíc s posvěcením církve, státu i soukromých firem, protože Magdaleniny prádelny pro ně znamenají výnosný byznys. Místo odhalování zločinu se spisovatelka soustředí na zpytování svědomí člověka, který katolické peklo objeví nechtěně a nečekaně a pro kterého je jednodušší a bezpečnější nic nedělat.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Claire Keeganová vyrostla ve velké katolické rodině na farmě v chudém irském hrabství Wicklow. Už její první kniha povídek Antarctica se stala čtenářskou senzací a byla vyznamenána několika prestižními literárními cenami v Evropě i v USA.

Mnohých ocenění se dočkala také její následující sbírka Modrá pole a kratší novela Třetí světlo, zařazená britským deníkem The Times mezi 50 nejlepších beletristických děl vydaných v 21. století. Režisér Colm Bairéad podle ní natočil irskojazyčné drama Tichá dívka, posléze nominované na Oscara a ověnčené Zlatým medvědem z Berlinale.

Novela Takové maličkosti se probojovala na seznam šesti knih nominovaných na Man Bookerovu cenu 2022, a to coby nejkratší próza v historii jejího udílení.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 novel Takové maličkosti, napište nám až do tohoto pátku 7. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Ze které země pochází autorka knihy, která nakonec získala Man Bookerovu cenu roku 2022?

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.