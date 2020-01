SOUTĚŽ: Vyhrajte novelu Tapetář z pera 20leté autorky, která za ni získala cenu Knižního klubu

Osudy mladého příslušníka v té době společensky zavrhované sexuální menšiny v prostředí severobritského městečka Whitby v 50. letech minulého století. Tak by se dala shrnout novela Tapetář, vítězný rukopis 24. ročníku Literární ceny Knižního klubu. Její autorkou je teprve 20letá studentka španělštiny Ema Labudová. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Whitby (Velká Británie) 14:14 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novela Tapetář, vítězný rukopis 24. ročníku Literární ceny Knižního klubu. | Foto: Martin Zajíček | Zdroj: Český rozhlas

Labudová je nejmladší vítězkou v historii literární ceny, která má za cíl podporovat tuzemské tvůrce a jejich dosud nevydaná díla. Nemusí jít přitom pouze o debutující autory. Tapetáře vybrala porota ze 155 děl.

„Podobný rukopis jsme diskutovali už loni, tehdy se pro něj vyslovila jen menší část poroty a mně přišlo, jestli nám mezi prsty neutíká něco významného. Tento rok už pro takový typ knihy byla většina poroty,“ uvedl k výběru literární historik Pavel Janáček, kterého v porotě literární ceny doplňují scenáristka a filmová publicistka Tereza Brdečková, spisovatel Pavel Brycz, publicistka Kateřina Kadlecová a spisovatel Michal Viewegh.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Hlavní postavou Tapetáře je 20letý homosexuál Irving, kterému krátce po sobě zemřou rodiče. Jeho setkání se zbytkem rodiny na pohřbu probudí vzpomínky, které se dlouho snažil potlačit.

Jak uvádí nakladatel knihy, „vyzrálý, stylově vycizelovaný text s propracovanou strukturou a originálním, sugestivním jazykem postupně prozrazuje čtenáři poutavé podrobnosti z všedního života a neobvyklých vztahů hlavního hrdiny a zároveň odhaluje dobová společenská dramata“.

Ema Labudová začala psát Tapetáře v 15 letech při studiích na gymnáziu, dokončila ho o tři roky později. Kromě skleněné plastiky knihy a prémie ve výši 100 tisíc korun získala také možnost svůj rukopis publikovat.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 novel Tapetář, napište nám až do tohoto pátku 10. ledna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Ve kterém roce byla v Anglii a ve Walesu dekriminalizovaná homosexualita mezi dvěma muži staršími 21 let?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.