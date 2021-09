SOUTĚŽ: Historie Batmana a zrod nerdů. Vyhrajte Temného rytíře, knihu o komiksovém hrdinovi a jeho fanoušcích

„Jako blesk z čistého nebe, co roznáší smrt... Batman!“ hlásal v roce 1940 první komiks ze série věnované tomuto netopýřímu ochránci fiktivního Gothamu. Bylo to dlouho předtím, než batmanovské filmy změnily Hollywood a napomohly oblibě fanouškovských webů a psaní takzvané fanfikce. O milnících více než osmdesátileté historie batmanovského kultu vypráví nová publikace Temný rytíř, o kterou si můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Gotham 13:40 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Temný rytíř od Glena Weldona | Zdroj: Nakladatelství Paseka

První věcí, kterou kdy Batman udělal, bylo, že zaujal pózu. Stalo se tak na třetí straně jeho prvního dobrodružství v Detective Comics #27, které se na stáncích objevilo na konci března 1939.

„Jen co ho vypustili na stránky čtyřbarevně tištěných komiksů, udělal z pózování svoje poznávací znamení,“ píše v knize Temný rytíř americký publicista, literární a komiksový kritik Glen Weldon.

OHLASY NA KNIHU „Weldonova kniha je zkrátka jako Batman: Občas k popukání, občas strašidelná, ale vždy chytrá a fascinující. Jen těžko se odkládá.“ — Tom King, dlouholetý scenárista komiksové řady Batman

„Weldon stvořil vzácný klenot: knihu komiksových analýz, kterou si ve stejné míře užijí nerdi i ‚normální‘ lidé.“ — Publisher's Weekly

Přidává k tomu popis jeho okamžitě rozpoznatelného postoje: rozkročené nohy, ruce překřížené na prsou a ostrý pohled, kterým probodává padouchy.

„Ať už se nás slova nad jeho hlavou snaží přesvědčit o čemkoliv, nepůsobí jeho postoj hrozivě, vzbuzuje spíš nevrle netrpělivý dojem. Vypadá jako přísný a velmi zklamaný táta. Co stojí na střeše. V kostýmu Drákuly,“ poznamenává Weldon.

Jak tvrdí, pojem Batman je veskrze proměnlivý a ohebný. Původně jeho postava nosila pistoli, postupně se z ní ale stal bezstarostný flamendr, který cestuje prostorem, časem i celým světem, zasmušilý kriminalista se spoustou vynálezů nebo nelítostný ninja nočního města.

„Batmana nelze jednoduše definovat, nejde ho vystihnout jediným vyobrazením, protože žádný takový obraz nezachytí všechny vrstvy leckdy i protichůdných významů, které jsme mu přiřkli,“ tvrdí Weldon s tím, že jsme do netopýřího hrdiny od začátku promítali své vlastní strachy, zájmy i pojetí morálky a viděli v něm, co jsme vidět chtěli.

„Právě tyhle nekonečné možnosti interpretace odlišují Batmana od jeho relativně neměnných souputníků ve spandexu (upnutý materiál, který často, nosí superhdinové, pozn. red.). Díky tomu dokázalo tolik různých verzí Batmana vystoupit ze subkultury komiksových nerdů a vesele žít ve všeobecném kulturním povědomí.“

Zkušený publicista a fanoušek Glen Weldon dává ve své knize do souvislostí podoby a interpretace přezdívaného Temného rytíře od jeho komiksového zrodu před 80 lety až po nedávnou minulost.

Přibližuje přitom pozadí vzniku a kvality milovaných i nenáviděných batmanovských děl. Nechybí kultovní televizní seriál ze 60. let, filmy od Tima Burtona, Joela Schumachera a Christophera Nolana, animovaná verze z 90. let ani nejslavnější komiksy od Neala Adamse, Franka Millera, Alana Moora nebo Granta Morrisona.

Jelikož se Batmanův život nerozlučně prolíná s všeobecnými trendy v populární kultuře a v komiksových vesmírech DC a Marvel, kniha vypráví také o tom, jak se zrodila skupina zarytých fanoušků, kteří si žárlivě střeží to, jak má podle nich jejich oblíbený hrdina vypadat.

Čtenáři Weldonovy knihy se tak například dozvědí, že redaktoři Batmana dali publiku možnost telefonicky hlasovat o přežití jedné z vedlejších postav, že Batman nepřímo stál na počátku fenoménů, jako jsou internetová diskusní fóra nebo fanouškovské weby, nebo že byl zneužitý v rámci gay paniky a v křížovém tažení proti komiksu.

Glen Weldon dříve pracoval jako divadelní kritik, historik, učitel tvůrčího psaní, knihkupec, nebo také uvaděč v kině. Jeho články se objevily například v New York Times, Washington Post, New Republic, Slate, Atlantic nebo Village Voice. Kromě toho je dlouholetým moderátorem rozhlasového pořadu Pop Culture Happy Hour vysílaného na stanici NPR.

Jeho knižní prvotina Superman: The Unauthorized Biography vyšla v roce 2013. O tři roky později následovala publikace Temný rytíř: Historie Batmana a zrod nerdů, která se nejen brzy stala základní příručkou batmanologie, ale také odhalila další zákoutí popkultury a zábavního průmyslu. V českém překladu ji vydalo nakladatelství Paseka.

