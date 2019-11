SOUTĚŽ: Ten den. Vyhrajte novou vzpomínkovou knihu k 17. listopadu 1989

Organizátoři, demonstranti, náhodní kolemjdoucí, zasahující policisté a také povolaní záchranáři. Těch všech se osobně dotkl 17. listopad 1989. Nová kniha shromažďuje svědectví dvou stovek z nich. Jak tvrdí autoři, o událostech v Praze, které vedly k sametové revoluci, tím pádem nevypovídají její aktéři, ale den samotný. O publikaci Ten den - 17. listopad 1989 si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:34 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Ten den – 17. listopad 1989 | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Proč jsem tam šel? Nelíbil se mi socialismus v tehdejším Československu, byl lživý, pokrytecký a nevkusný,“ říká o studentské demonstraci Tomáš Polák, tehdy 20letý student analytické chemie.

„Přestože bylo shromáždění původně svolané jako akce oficiální, zaštítěná dokonce Městským výborem SSM, kolovaly i letáky a pozvánky na akci, ze kterých bylo jasné, že tentokrát nepůjde jen o nějaký pietní akt s pár nudnými oficiálními projevy,“ dodává tehdy 19letý student žurnalistiky Martin Bartůněk.

DEBATA V KVH V úterý 19. listopadu proběhne v Knihovně Václava Havla debata s autory a některými z aktérů knihy Ten den – 17. listopad 1989. Debatu povede Petr Schwarz. Více informací o akci najdete zde.

„Proto jsem já i celá řada spolužáků a kamarádů vnímal demonstraci jako de facto protirežimní. Na druhou stranu právě legálnost první části akce na Albertově zjevně přilákala mnohem větší počet lidí, než kdyby šlo od počátku o čistě protirežimní vystoupení.“

Kniha zachycuje události 17. listopadu až po večer, kdy se začali šířit zvěsti o tom, že při demonstraci zemřel student.

„Zprávy o smrti Martina Šmída mě spíš překvapily. Měl jsem pocit, že Národní třída nebyla tak brutální jako Palachův týden. Ale když se ta zpráva v sobotu ráno objevila, bylo mi jasné, že to režim nerozdýchá, že se začne něco dít," vzpomíná Jiří Peňás, tehdy zeměměřič.

Slovo nedostanou ale pouze protestující studenti. „Já nebyl zastáncem násilí, ale bohužel jsme byli nasazeni i na tento zákrok. Bylo vyhlášeno mimořádné bezpečnostní opatření, jinak bychom nevyjížděli,“ popisuje Břetislav Zdráhal, kterému bylo v době sametové revoluce velitel Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti Československé republiky.

„Rozkaz jsme dostali až před samotnou realizací. Podle mě je chtěli zmlátit, proto tam nebyla úniková cesta. Zákroky se nikdy nenacvičovaly tak, aby tam byl dav zavřen — to byla chyba.“

Vzpomínky doprovází rozsáhlý a většinou doposud nepublikovaný obrazový materiál v podobě fotografií, dopisů, deníkových záznamů, oficiálních dokumentů nebo kreseb.

