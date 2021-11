SOUTĚŽ: Tenkrát v Hollywoodu, tentokrát knižně. Vyhrajte románovou prvotinu Quentina Tarantina

Hollywood 1969. Škoda že jste to nezažili! Teď ale mají čtenáři očekávané literární prvotiny Quentina Tarantina možnost do tohoto kouzelného místa aspoň nahlédnout. Populární hollywoodský režisér v Tenkrát v Hollywoodu rozvíjí příběhy postav svého stejnojmenného filmu – a dokazuje, že je skvělým fabulátorem i mimo široká plátna. O román si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné soutěže serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Hollywood 12:34 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leonardo DiCaprio jako Rick Dalton ve filmu Tenkrát v Hollywoodu | Zdroj: Falcon

Quentin Tarantino vloni prohlásil, že v 70. letech vyrůstal na filmových novelizacích, k nimž dodnes chová náklonnost. A jako by chtěl dokázat, že nemluví do větru, vyrukoval letos v létě s knižní adaptací svého kasovního trháku Tenkrát v Hollywoodu.

V něm stejně znovu sleduje osudy herce Ricka Daltona, který s rostoucím zoufalstvím vnímá úpadek své kariéry, a jeho dubléra, šoféra a přítele v jedné osobě Cliffa Bootha.

Obálka knihy Tenkrát v Hollywoodu | Zdroj: Nakladatelství Prostor

Oba se musejí vyrovnat s vlastním stárnutím a proměnou filmové kultury, v níž už jen obtížně hledají své místo. Rickovi toto vědomí hořkne o to víc, že jeho nejbližšími sousedy na Cielo Drive jsou režisér Roman Polanski a herečka Sharon Tateová, hollywoodský hvězdný pár na vrcholu slávy.

Okolo nich krouží Charles Manson se svou „rodinou“ oblouzených hippies, kteří chtějí nastartovat společenskou revoluci prostřednictvím masakru.

O filmovém a televizním Hollywoodu zlaté éry konce 60. let – se čtveřicí jeho reálných i fiktivních aktérů – se čtenáři v knize dozvědí daleko více, než bylo možné zachytit ve filmu. Prostor dostanou předchozí životy protagonistů včetně několika šokujících odhalení, v nichž se smyšlená dobrodružství Ricka a Cliffa prolínají s temnějšími historkami ze skutečných dějin Hollywoodu.

OHLASY NA KNIHU „Tarantino se jako obvykle projevuje coby přeborník v provokaci... Jeho kniha nicméně dokládá, že ve skutečnosti je velmi dobrým spisovatelem, a tak by nikoho nemělo překvapit, že své geniální scenáristické schopnosti přenesl i do gejzíru vybroušených dialogů a impozantního vyprávění.“ — Peter Bradshaw, The Guardian

Do příběhu se propisuje charakteristický tarantinovský černý humor i jeho smysl pro groteskní situace, překvapivé zvraty a tendenci provokovat. Čiší z něj nostalgický vztah ke starému Hollywoodu, láska k filmařině i nakažlivá radost z vyprávění.

‚Všem hereckým pardálům...‘

Tarantino je jedním z nejproslulejších filmařů své generace, a to především díky své mimořádné představivosti a schopnosti vyprávět mnohovrstevnaté příběhy. Jako režisér debutoval v roce 1992 Gangstery. Poté se jako spoluautor scénáře ujal režie akční černé komedie Pulp Fiction: Historky z podsvětí, v němž si také zahrál a který v jeho filmografii patří dodnes k divácky nejoblíbenějším.

Následovaly kritiky oceňované snímky Jackie Brownová, Kill Bill (1 a 2) a Auto zabiják. Na ně Tarantino navázal Hanebnými pancharty, výpravným akčním dramatem z druhé světové války nominovaným na Zlatou palmu, jižanským dramatem Nespoutaný Django, za kterého získal svého druhého Oscara, a western Osm hrozných. Tenkrát v Hollywoodu je zatím jeho posledním režijním počinem.

Tarantinův románový debut krátce po své publikaci obsadil první místa v žebříčku bestsellerů The New York Times, Amazonu, The Irish Times a dalších. Práva na vydání byla prodána do více než dvaceti zemí. V českém překladu Raniho Tolimata ho vydalo nakladatelství Prostor.

„Kdo rád hledá v Tarantinových filmech popkulturní odkazy všeho druhu, ten se na jeho prvním románu opravdu vyřádí. Smyšlené hrdiny obsazuje do reálných filmů, splétá příběhy fiktivních postav se skutečnými herci, filmaři či muzikanty, některé kapitoly působí spíš jako eseje o význačných milnících hollywoodských dějin,“ říká překladatel.

Jak přiznává, podobná práce s reáliemi je pro překladatele hodně těžká, protože musí skoro v každé větě ověřovat, jestli si je autor náhodou nevymýšlí.

„Ze čtení se tak stává zážitek s více vrstvami – kdo chce, může se prostě bavit nově pojatým a pozměněným příběhem oblíbených postav (a třeba o Cliffovi se dozví mnohem víc než z filmu), Tenkrát v Hollywoodu se ale dá také číst jako pozoruhodná učebnice dějin popkultury, která v USA do značné míry nahrazuje národní mytologii a z toho plyne i její význam pro americké dějiny a současnost,“ vyzdvihuje kvality románu Tolimat.

Knižní Tenkrát v Hollywoodu je, Tarantinovými slovy, věnované „všem starým hereckým pardálům, kteří mi vyprávěli nádherné historky z Hollywoodu těch časů“. Jmenovitě přitom děkuje hereckým legendám, jako byli a jsou Bruce Dern, David Carradine, Burt Reynolds, Robert Blake, Michael Parks, Robert Forster a Kurt Russell.

