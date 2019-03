SOUTĚŽ: Terapie sdílením vol. 2. Vyhrajte pokračování knižní verze fenoménu od Ester & Josefiny

Reálné konverzace, které rozesmívají a někdy z nich i mrazí. Kreativní dvojice Ester Geislerová a Josefina Bakošová vydaly k Valentýnu pokračování svého úspěšného projektu, který dokazuje, že nejlepší je se nad některými věcmi kolektivně zasmát. O Terapii sdílením vol. 2 si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Sociální sítě 12:32 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Flirtování, zlomená srdce, překrucování pravdy, omylem odeslané emotikony, láska, kterou překazí špatný pravopis, zbytečně oholené nohy, vulgarismy i hořkosladká prohlášení typu „prostě moje srdce k tobě řeklo sbohem“.

Kniha Terapie sdílením vol. 2 | Zdroj: Nakladatelství Listen

Populární projekt kreativního dua Ester & Josefina shromáždil další dávku upřímných a často i dost bizarních vztahových vět. Poklady z internetových chatů a messengerů, které sdílejí lidé na sociálních sítích pod hashtagem „terapie sdílením“, dvojice už podruhé převedla do podle svých slov trvalejšího média, než je Instagram nebo Facebook.

Kompilace útržků ze skutečných konverzací vykresluje s nadhledem prostředí, v němž v současnosti stále častěji dochází ke konci nejen romantických vztahů. Dostává přitom svého jména, když dovoluje zasmát se společně nad situacemi, které mnozí z nás znají z vlastní zkušenosti.

Terapie sdílením vol. 2 nese podtitul Valentýnská edice. Navazuje tak na první knihu, která se zaměřovala na rozchodové věty. Jednotlivé příspěvky jsou tematicky rozdělené a doplňují je fotografie Maxima Stana.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Terapie sdílením vol. 2, napište nám až do tohoto pátku, 8. března, do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

V březnu má premiéru komediální snímek Karla Janáka, ve kterém si hlavní roli zahrála Ester Geislerová. Jak se jmenuje?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.