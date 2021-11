SOUTĚŽ: Tiché jaro. Vyhrajte první český překlad knihy, která odstartovala environmentální hnutí

Přicházející krize životního prostředí se ohlásila nenápadně — tichem. Tam, kde se po tisíciletí ozýval ptačí hlas, najednou neznělo nic. Možná jen rachot práškovacího letadla. Americká mořská bioložka Rachel Carsonová byla se svým Tichým jarem jednou z prvních, kdo na problematiku destrukce životního prostředí upozornil širokou veřejnost. O první kompletní český překlad knižního fenoménu si můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Země 14:20 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sklizeň obilí (ilustrační foto) | Foto: Libor Želinský | Zdroj: Český rozhlas

Píší se 50. léta a američtí biologové začínají se znepokojením sledovat dopady průmyslu a intenzivního zemědělství na přírodu. Ubývá druhová pestrost, půda je nemocná, mnohé změny se zdají být nevratné. Nikdo netuší, co to bude znamenat pro příští generace a samotnou přírodu.

OHLASY NA KNIHU „Množství knih, které toho pro svět udělaly tolik dobrého jako Tiché jaro, se dá spočítat na ramenech jedné mořské hvězdice.“ — The New Yorker

„Tiché jaro je i několik desetiletí po svém vydání působivým dílem. Číst je dnes znamená pochopit, jak jsme se dostali tam, kde jsme.“ — The Wall Street Journal

Hlavní obavu v té době vzbuzuje masivní použití chemických postřiků — herbicidů, insekticidů, pesticidů — v čele s dnes už zakázanou látkou DDT. Bioložka Rachel Carsonová se proto pustila do výzkumu. Jako uznávaná vědkyně se přitom dostala i k utajovaným vládním dokumentům.

Výsledná kniha je mnohem víc než jen studií o dopadech zemědělské chemie na životní prostředí. Poutavě totiž předkládá svědectví o tom, co ztrácíme, o lžích agroprůmyslu. Funguje tak jako voláním o pomoc i jako jiskra, která zažehla zájem milionů lidí i politiků o stav a zdraví naší planety.

„Rachel Carsonová byla mimořádná osobnost jako vědkyně, žena i spisovatelka,“ říká pro Kavárnu nakladatelství Host ekologická ekonomka a vysokoškolská učitelka Naďa Johanisová.

Obálka knihy Tiché jaro od Rachel Carsonové | Zdroj: Host

„Napsat knihu, která ohrožovala zisky mocných chemických firem, vyžadovalo notnou dávku odvahy, ale Carsonová necouvla. Stala se terčem četných útoků zástupců chemického průmyslu i proto, že v knize popisuje jejich dezinformační kampaně a současně kritizuje vládní úředníky, kteří jim sedli na lep,“ přidává ke knize, která v originále vyšla už na začátku 60. let, svého prvního kompletního českého překladu se dočkala ale až letos.

Carsonová v roce 1964, pouhé dva po vydání své nejslavnější knihy, podlehla rakovině. Ještě před svou smrtí ale stihla upozornit na problémy, se kterými se potýká moderní společnost dodnes.

„Příběh DDT, jeho výroby, zneužívání a nakonec zákazu se velice podobá příběhu glyfosátu v dosud běžně používaném přípravku Roundup. K jeho celosvětovému zákazu ale není třeba, aby někdo napsal novou knihu, stačí si dobře přečíst Tiché jaro,“ podotýká ekolog a politik Mojmír Vlašín (za Stranu zelených).

Carsonová už před Tichým jarem zaznamenala velký úspěch s volnou trilogií knih Under the Sea Wind (Pod mořským větrem), The Sea Around Us (Moře kolem nás) a The Edge of the Sea (Okraj moře) o mořském životě, na nichž kritika oceňovala erudici i citlivý, básnický jazyk.

Výrazně přispěla k založení americké vládní Agentury pro ochranu životního prostředí o šest let později. Americký prezident Jimmy Carter jí v roce 1980 posmrtně udělil nejvyšší civilní americké vyznamenání – Prezidentskou medaili svobody.

Tiché jaro vydalo brněnské nakladatelství Host v překladu Filipa Drlíka jako čtvrtou knihu edice KLIMAX.

