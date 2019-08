SOUTĚŽ: Tiché roky. Vyhrajte nový román Aleny Mornštajnové o neschopnosti komunikace

Slova i mlčení jako zbraň. Takové téma rozehrává ve své čtvrté knize Alena Mornštajnová. Navazuje přitom na svůj obvyklý motiv malých, lidských dějin zasazených na popředí těch velkých, národních. Jak ale sama přiznává, Tiché roky jsou od předchozích knih přeci jen odlišné, a to proto, že v nich klade na psychologii postav větší důraz než na historický rámec, ve kterém se pohybují. O knihu si můžete zahrát v knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Valašské Meziříčí 12:00 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Knižní soutěž o román Tiché roky od Aleny Mornštajnové | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bohdanina rodina, otec a matka, které dívka neřekne jinak než Běla, vedle sebe žije, ale vlastně se její členové vůbec neznají.

Kniha Tiché roky od Aleny Mornštajnové | Zdroj: Nakladatelství Host

Všechno začne s Bohdaninou těžce nemocnou babičkou, která jí při poslední návštěvě v léčebně osloví jménem Blanka. Třináctiletá dívka proto začne vrtat hlavou, kdo by ona Blanka mohla být, kam se poděli všichni rodinní příbuzní a známí a co vlastně stojí za tím, že se její rodiče tak narychlo kdysi přestěhovali z hlavního města na Valašsko.

Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka Žáka, oddaného komunisty, který celý život zasvětil budování socialismu, lásce ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu. A v jednom okamžiku se pak linky obou postav slijí v jednu.

„Slova jsou nejsilnější zbraň, kterou můžete tomu druhému opravdu ublížit, ať už to chcete, nebo nechcete. To bylo téma, které jsem měla chuť zpracovat, a doufám, že se mi to v tomto rodinném příběhu povedlo,“ přiznala ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Lidé si můžou být blízcí, ale nedokážou mluvit o tom, o čem by měli. Konflikt mezi nimi je zbytečný, stačilo by si o něm promluvit,“ dodala pak na Dvojce.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Alena Mornštajnová pracuje jako lektorka angličtiny a překladatelka. Svůj první román napsala ve svých 50 letech. Slepá mapa se pak dostala do užší nominace na Cenu Česká kniha roku 2014.

Z pozdní debutantky se stala v krátkém čase jedna z nejprodávanějších českých autorek. Nejvíc dosud zaujala Hanou, bestsellerem o osudech trojice žen, která byla nadšeně přijata čtenáři i kritikou. V současné době se hraje v divadle její dramatizace, očekává se také filmová adaptace.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů Tiché roky, napište nám až do tohoto pátku 16. srpna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje první kniha Aleny Mornštajnové?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.