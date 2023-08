SOUTĚŽ: Tisíc let radosti a smutků. Vyhrajte memoár čínského umělce Aj Wej-weje

Když Aj Wej-Weje v dubnu 2011 zatýkaly čínské úřady, londýnská Tate Modern byla ještě stále zasypaná jeho porcelánovými semínky slunečnic. Pouhé tři roky předtím přitom ještě navrhoval Pekingský olympijský stadion. Největší čínský umělec současnosti, který poslední roky v žije exilu, se za svou kariérou i pobytem ve vězení ohlíží ve svých pamětích Tisíc let radosti a smutků. Můžete si o ně zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Montemor-o-Novo (Portugalsko) 16:50 7. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Narodil jsem se v roce 1957, osm let po založení ‚Nové Číny‘. Mému otci bylo čtyřicet sedm. Když jsem vyrůstal, otec zřídkakdy hovořil o minulosti, protože všechno bylo obestřeno hustou mlhou vládnoucího politického narativu, a kdybych se vyptával na skutečný průběh událostí, riskoval bych reakci tak hněvivou, že jsem na něco takového ani nepomyslel,“ začíná Wej-wej své paměti.

„Bylo to o půlstoletí dříve, než jsem o těch věcech začal uvažovat. Třetího dubna 2011, když jsem se chystal k odletu z Pekingského mezinárodního letiště, se na mne sesypal houf policistů v civilu a já vzápětí na jednaosmdesát dní zmizel v černé díře.“

Právě během nucené izolace podle jeho slov vznikla myšlenka knihu sepsat. Když ho tedy propustili z vazby, pustil se do nahrávání svého příběhu na pásek. Začal tím, co se stalo během jeho zmizení, aby zanechal podrobnou zprávu o událostech, dokud je měl v čerstvé paměti.

„Zažil jsem některé osobní boje a vážnější politické obtíže, s nimiž se potýkal i otec, a jako on jsem byl označen za nepřítele státu. Rozhodl jsem se tedy podat svědectví o jeho a o svém životě a podělit se o tyto vzpomínky se svým synem Aj Laem, jemuž v době mého zatčení byly právě dva roky,“ popisuje Wej-Wej.

Ukázka z knihy Tisíc let radostí a smutků | Foto: Barbora Maršíček | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Knižní vyprávění proto začíná dlouho předtím, než sám umělec přišel na svět – a to roku 1910, narozením jeho otce, oceňovaného čínského lyrického básníka Aj Čchinga. Muž osobně blízký Mao Ce-tungovi se stal během Kulturní revoluce vyhnancem. V krutých podmínkách malosibiřské vesnice čistil latríny.

Wej-wej tak kromě životních osudů v knize zachycuje čínskou uměleckou scénu a její protagonisty na přelomu milénia, atmosféru a poměry v Číně po potlačení demokratického hnutí i vlastní snahu o svobodné umělecké vyjádření.

Čtenáře provází lety svého bezcílného putování, která skončila v New Yorku, kde se spřátelil s Allenem Ginsbergem a objevil Andyho Warhola. Právě jeho dílo a pohled na svět se následně staly Wej-wejovou výtvarnou inspirací.

Umělec a občanský aktivista Aj Wej-wej studoval v Pekingu, dvanáct let pak strávil ve Spojených státech. Jeho konceptuálního díla se mezitím tematicky posunula od společenské kritiky ke kritice čínského režimu. Otevřený střet s ním ho přivedl mezi lety 2011 až 2015 do domácího vězení. Wej-wej se poté přestěhoval do Berlína, poslední roky ale žije na portugalském venkově.

Jeho paměti s názvem Tisíc let radostí a smutků vydalo nakladatelství Paseka

v překladu Pavla Kolmačky.

Ukázka z knihy Tisíc let radostí a smutků | Foto: Barbora Maršíček | Zdroj: Nakladatelství Paseka

