SOUTĚŽ: Tradinář. Vyhrajte novou publikaci o rituálech a zvycích pro celou rodinu

Od novoročního rodinného oběda, držení půstu a vynášení zimy přes zdobení velikonočních vajíček, oslav letního slunovratu a podzimní sklizně až po navštěvování příbuzných na dušičky a společné pečení před Vánoci. Přehled aktivit pro celou rodinu, které vycházejí z křesťanských svátků, novodobých tradic i rodinných zvyků, nabízí nová publikace Tradinář. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 14:00 18. května 2020

Tradinář je podle autorek Moniky Kindlové a Martiny Boledovičové zjednodušeným přehledem svátků, tradic a obyčejů, které vstupují do života rodin s dětmi, a zejména pak inspirací k tomu, jak jim dávat skutečný prostor i v současném běžném životě.

„Intenzivně jsem cítila, že chci, aby moje děti vyrostly v přirozených rituálech a tradicích. Aby poznávaly, jak vše ovlivňuje příroda a roční cyklus, co dá práce vypěstovat si vlastní jídlo a že je potřeba i v dnešní době konzumu a materiálního dostatku cítit vděčnost,“ píše v úvodu knihy Boledovičová.

Publikace je rozdělena do 12 kapitol podle jednotlivých měsíců, od ledna až do prosince. Každou předchází krátký výčet toho, jaké svátky a významné dny, recepty a nápady na domácí výrobu, ale také rituály a akce si je možné v daném období užít.

„Celá tato kniha je o tom, jak s pomocí tradic a rituálů s láskou opečovávat a rozvíjet vztahy a vazby uvnitř své rodiny i v blízkém okolí. A o tom, jak si i v obyčejných dnech všímat toho důležitého a vidět jejich krásu,“ dodávají autorky.

Tradinář obsahuje historii i stručné informace osvětlující původ jednotlivých zvyklostí, aby si čtenáři se svou rodinou mohli vše nachystat a zvládli přitom dětem zodpovědět zvídavé otázky. Na posledních stranách nechybí ani kalendář, do kterého si mohou své společné plány zaznamenat.

