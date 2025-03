SOUTĚŽ: Tři malostranští kostlivci. Vyhrajte knižní porci ilustrovaných pražských legend

„Nejhustší tma z celého roku nastává o půlnoci na přelomu října a listopadu. Je to svátek všech mrtvých. Staří Keltové mu říkali Samaine, protože v tu dobu žádní lidé nechtějí být sami. Pro nás jsou to prostě Dušičky,“ začínají autoři své vyprávění.

Obálka knihy Tři malostranští kostlivci | Zdroj: Nakladatelství Meander

Obálka knihy Tři malostranští kostlivci | Zdroj: Nakladatelství Meander

„Blána napjatá mezi světem živých a mrtvých je té noci nejtenčí, takže se při troše úsilí a ostrých loktů dá skrze ni prodrat. A tak umrlci zvedají víka rakví, vstávají z hrobů, naostřují si loketní klouby a vyrážejí navštívit své potomky.“

Takovými pozemskými návštěvníky se stává i trojice přízraků: hořící kostlivec v kočáře, kostroun, jemuž zlá manželka zatloukla ve spaní do hlavy hřebík, a zamilovaná kostlivka, co ještě zaživa prodala svou kostru profesorovi anatomie.

Každý rok se tato zkostnatělá trojice setkává na plese pekelné hraběnky. Podaří se jim vysvobodit ze zakletí?

Petr Staněk se živí jako reklamní textař, esejista, básník, prozaik a dramatik. Do konce roku 2006 publikoval pod pseudonymem Odillo Stradický ze Strdic většinu svých sbírek i próz. V nakladatelství Meander vyšla jeho knižní série o Jezevcovi Chrujdovi, leporelo Ohou? Kolik má kdo nohou? a také dobrodružná interaktivní pohádka s prvky dětského hororu Mrkev ho vcucla pod zem.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Galina Miklínová je režisérka, výtvarnice animovaných filmů a ilustrátorka. Svými kresbami doprovodila třeba knížku Radka Malého František z kaštanu, Anežka ze slunečnic.

Knihu Tři malostranští kostlivci vydal Meander v edici Pražské legendy. Součástí vydání je také přehledný klíč k určování strašidel, první svého na druhu na světě.

Chcete se zapojit do soutěže o 5 knih Tři malostranští kostlivci? Napište nám do pátku 21. března do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: