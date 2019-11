SOUTĚŽ: Trikolora. Vyhrajte komiksovou knihu o událostech po 17. listopadu 1989

Sametová revoluce z pohledu partičky desetiletých dětí z moravského města Hezberk. Právě tímto způsobem popisuje události konce roku 1989 nová komiksová kniha Martina Šinkovského a výtvarníka s pseudonymem Ticho 762. O Trikoloru si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelní knižní soutěže serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:32 11. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komiksová kniha Trikolora | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zatímco se v Praze demonstrovalo a lidé provolávali dnes známá hesla jako „Jakeše do koše“ nebo „na Štěpána bez Štěpána“, na sídlišti v Hezberku, překřtěném Šumperku, si čtveřice kamarádů hraje na esenbáky, co útočí na protestující. A to prostě proto, že z toho, co se odehrálo 17. listopadu v hlavním městě, nemají příliš rozum.

Od starších sourozenců, rodičů nebo učitelů, kteří už nechtějí být titulováni soudruhy, se dozvídají útržky událostí. Vědí tak, že se má stát prezidentem nějaký Havel a že je teď nejdůležitější, aby si někde sehnali trikoloru.

„Řeší svoje problémy, do kterých se jim propisuje to velké společenské hnutí,“ popsal Českému rozhlasu Olomouc Šinkovský, který ke knižní Trikoloře napsal text. V době sametové revoluce mu samotnému bylo kolem deseti let.

Komiksový příběh uvozují slova Marty Kubišové: „Kdo by pomyslel, že Státní bezpečnost právě 17. listopadu 1989 zmlátí studenty? No a tím celá sametová revoluce začala...“

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Marta Kubišová je náš splněný sen, byl to v podstatě symbol sametové revoluce vedle Havla,“ vysvětluje spisovatel, proč s nabídkou napsat přemluvu ke knize oslovili zrovna legendární zpěvačku. „Ona píše svoji osobní vzpomínku na 17. listopad, jak to všechno začalo. Končí to tím, že se tehdy naštěstí asi neúčastnila toho masakru, protože u sebe měla dceru.“

Kresby doplňují soudobé výstřižky z novin, agenturní zprávy, reklamy i třeba křížovky. „Bylo to pracné, protože člověk musí strávit hodiny a hodiny v knihovně čtením novin, focením článků, výběrem,“ dodává Šinkovský.

Vyprávění končí podzimem 2019. Následuje ho časová osa revolučních událostí, slovníček pojmů, jako je disent, cenzura nebo pluralita, a medailonky osobností typu Valtra Komárka, Karla Kryla nebo Jaroslava Hutky.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 komiksových knih Trikolora, napište nám až do tohoto pátku 15. listopadu do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Z balkonu které budovy na Václavském náměstí zpívala Marta Kubišová během sametové revoluce svou Modlitbu pro Martu?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.