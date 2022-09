SOUTĚŽ: Umění vnímat umění. Vyhrajte nové vydání knihy Michaela Třeštíka

Už nikdy se na obrazy nebudete dívat stejně, slibuje ve své knize Umění vnímat umění – guerilla writing about art publicista a spisovatel Michael Třeštík. V novém vydání publikace, která poprvé vyšla v roce 2011, podle svých slov upravoval jen nepatrně. „Za těch 11 let se možná trochu změnilo umění, ale naše podmínky jeho vnímání se nejspíš nezměnily vůbec,“ píše v předmluvě. O knihu si můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 16:12 19. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte knihu Umění vnímat umění od Michaela Třeštíka se serverem iROZHLAS.cz | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Pořád stejně se nemůžeme a nechceme na návštěvu galerií připravovat jako na testy v autoškole. Pořád stejně před každým novým obrazem budeme stát nepřipraveni, jako jsme stáli před jedenácti lety,“ vysvětluje Třeštík, proč reedice nevyžadovala moc úprav. „Pořád stejně by tedy tato kniha měla pomáhat vyrovnávat se s takovou situací důstojně a bez ztráty sebevědomí a odnést si z umění co největší zážitek.“

V knize Umění vnímat umění – guerilla writing about art originálním způsobem nahlíží na výtvarná díla, klade si neotřelé otázky a nabízí na ně ještě neotřelejší, a především srozumitelné odpovědi. To vše v knize, která se vejde na noční stolek a obsahuje informace, kvůli nimž byste museli prozkoumat celou knihovnu.

„Hodnotu dobrého obrazu nepoznáme při srovnání s jiným dobrým obrazem, ale při srovnání s obrazem špatným. Pro poznání hodnoty je nehodnota nedocenitelná. Nevyhýbejte se špatným obrazům. Čím více jich uvidíte, tím lépe,“ míní autor.

Kniha s desítkami barevných reprodukcí děl od starověku až po moderní umění prezentuje svěží pohled na svět umění. Tematicky přitom doplňuje úspěšné publikace Umění vnímat umění pro děti a rodiče a Umění vnímat architekturu pro děti a rodiče, které vyšly v letech 2019 a 2020.

„Ve všech třech knihách jsem se snažil nahlížet na téma tak, aby bylo přístupné komukoliv bez předchozí ‚odborné přípravy‘,“ dodává Třeštík.

V knize nechybí ani bohatý obrazový doprovod | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Michael Třeštík patří k významným sběratelům a znalcům českého výtvarného a užitého umění. Původním vzděláním inženýr architekt je od roku 1989 na volné noze. Několik let byl šéfredaktorem a vydavatelem literárního týdeníku Tvar a vydavatelem encyklopedií Kdo je kdo. Od roku 1992 je dramaturgem většiny filmů své manželky, dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Aktivně se věnuje i kresbě a fotografii.

Nové vydání knihy Umění vnímat umění – guerilla writing about art vydalo nakladatelství Motto.

