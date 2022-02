SOUTĚŽ: Utopia Avenue aneb Cesta do Tramtárie. Vyhrajte nový román od autora Atlasu mraků

Dlouho očekávaná osmá kniha britského spisovatele Davida Mitchella načrtává osobitý portrét hudební scény londýnského Soho na přelomu 60. a 70. let – anebo jak píše deník The Sunday Times, „jedné z nejpozoruhodnějších britských kapel, o které jste nikdy neslyšeli“. O román Utopia Avenue si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Londýn 15:03 28. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden si v pravidelné soutěži můžete zahrát o knihu Utopia Avenue od Davida Mitchella | Zdroj: Nakladatelství Leda

Elfina je zpěvačka rozkročená mezi folkem a klasikou, Jasper de Zoet kytarový polobůh-samouk a Dean Moss bluesový baskytarista, kterému se lepí smůla na paty. Píše se rok 1967 a tahle nesourodá trojice dává dohromady kapelu.

Vrcholí zrovna éra Beatles, řádí Stouni i demonstranti v ulicích. O novopečené psychedelické skupině Cesta do Tramtárie nikdo nikdy neslyšel. Skrz její vzestupy i pády – od vystoupení v suterénních klubech, šplhání v hitparádách, zážitků z „léto lásky i zalíbení v lehce dostupných drogách – se ale jde dozvědět o tehdejší světoborné době podstatně víc než z učebnic.

I proto se v cameo rolích se v příběhu mihnou také třeba David Bowie, John Lennon, Allen Ginsberg, Jimi Hendrix nebo i Janis Joplinová.

David Mitchell debutoval v roce 1999 románem Hybatelé. Slávu mu pak o pět let později vynesl Atlas mraků, který se dočkal nejen filmové adaptace, ale i nominace na prestižní Bookerovu cenu.

Podobně úspěšně si vedly i další jeho knihy, které se skoro všechny staly bestsellery. V českém překladu vyšly například romány Třináct měsíců, Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta, Dům za zdí a Hodiny z kostí. Loni si Mitchell připsal autorský kredit také za spolupráci na scénáři čtvrtého dílu sci-fi série Matrix.

Takzvaná rocková novela Utopia Avenue, kterou vydalo nakladatelství LEDA v překladu Petry Martínkové, je samostatným příběhem. Opět však zapadá do Mitchellem roky budovaného nadrománu, kdy na sebe jednotlivé tituly vzájemně odkazují, ať už prostřednictvím postav nebo motivů.

Čtenáři od ní však nemají očekávat archetypální zápletku. Fiktivní hudební uskupení je totiž „spíše harmonické než dysfunkční“, jak Mitchell sdělil Los Angeles Review of Books. Hlavním tématem je podle něj dospívání.

Jak název jeho celkem deváté knihy – osmé vydané, jeden jeho rukopis totiž v rámci projektu Future Library zůstává až do roku 2114 uzamčený v knihovně v Norsku – odkazuje k žánru literární utopie, spisovatel vysvětlil během své loňské návštěvy Česka v rozhovoru pro časopis Host.

„Utopie jako taková je impuls v lidském myšlení a klade si otázky staré jak lidstvo samo. Jak můžeme zlepšit náš život a naopak, co se stane, když se věci zhorší? Autor tohoto pojmu Thomas More tímto slovem ve skutečnosti myslel ‚nikde‘, avšak my všichni žijeme ‚někde‘. Takto pracuji s klíčovým oxymóronem v názvu svého románu Utopia Avenue — to je utopie s ulicí, která má číslo popisné,“ řekl Mitchell.

„Domnívám se však, že utopistická literatura je ve skutečnosti ta nejhorší literatura, neexistuje dobrá, všechny jsou nudné jako blázen. Je samozřejmě zajímavé je studovat, ale vypravěčsky jsou to stojaté vody. Jsou mrtvé, už když do nich vstupujete,“ doplnil.

