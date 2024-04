SOUTĚŽ: ‚Konec iluzí v zemi propagandy.‘ Vyhrajte knihu o československé komuně Interhelpo

„Na začátku byl slib. Chtěli se vrátit do vlasti, která ve skutečnosti jejich vlastí nikdy nebyla,“ píše v úvodu knihy slovenský reportér Lukáš Onderčanin.

300 Slováků a Čechů nastoupilo 29. března 1925 v Žilině do vlaku, aby se vydali na dlouhou dobrodružnou cestu do Kyrgyzstánu. Co je vyhnalo tak daleko? Především víra, že v Sovětském svazu zažijí to, co doma neznali – úctu k dělníkům a dostatek práce.

Kněz Heryán utekl z komunistické země, chtěl do Afriky na misie. Stal se ale pastorem undergroundu Číst článek

Alexander Golian se rozhodl mezi prvními. Pracoval v handlovském dole, měl velký dům a čtyři syny, ale zlákal ho nový svět, ve kterém je dělník na prvním místě. Mezi posledními šel František Pokorný z Hlohovce. Byl studený březen 1932.

„Ode dne, kdy Alexander Golian poprvé vstoupil do nehostinné stepi pod ťanšanskými horami až po příjezd Františka Pokorného do dvoupatrových domů zaběhlé československé komuny, zlákalo výrobní družstvo Interhelpo více než tisíc lidí z Čech, Slovenska i Podkarpatské Rusi,“ popisuje Onderčanin.

Slovenský novinář ve své historické reportáži skládá mozaiku celé existence československé komuny, která mezi lety 1925 a 1945 zažila těžké začátky, období rozkvětu, menší a větší vzpoury a nakonec definitivní rozpad. Je to kniha nejen o síle agitace, ale i skutečné moci nezničitelných snů.

„Tohle byli skuteční komunisté. Přijeli tam pomáhat na pět let. Chtěli šanci na lepší život pro sebe i ostatní,“ říká Naděžda, dcera Františka Pokorného. Z pěti let se však stal celý život a prvotní nadšení vystřídala realita.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Lukáš Onderčanin pracuje od roku 2014 v deníku SME jako zahraničně politický redaktor. Zaměřuje se na střední Evropu, Ukrajinu a Rusko i celoevropské otázky. Vedle toho je šéfredaktorem čtvrtletníku Příběhy 20. století vydávaného občanským sdružením Post Bellum.

Byl třikrát nominovaný na slovenskou Novinářskou cenu, v roce 2021 získal Cenu otevřené společnosti za reportáž o svobodě médií v Maďarsku. Historická reportáž Utopie v Leninově zahradě je jeho knižní debut, ve slovenském originále vyšla v roce 2021.

V českém překladu Miroslava Zelinského ji vydalo nakladatelství Absynt v edici Prokletí reportéři.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět reportážních knih Utopie v Leninově zahradě, napište nám až do tohoto pátku 19. dubna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: