SOUTĚŽ: Na prohlídce myšlenkového paláce. Komiksová kniha ukazuje, jak to chodí v hlavě Sherlocka Holmese

Londýn sužují záhadná zmizení a stopou se zdá být vstupenka na kouzelnické představení. Každá strana komiksu Cyrila Liérona a Benoita Dahana slibuje nejen potěšení z překvapivých a detailních ilustrací, ale hlavně další krok k vyřešení zločinu.

Pátrání se odvíjí přímo před očima čtenářů jako červená nit, kterou mohou při listování opakovaně hledat a sledovat. „Je to zajímavý a neokoukaný trik,“ vyzdvihuje práci autorů historik komiksu Pavel Kořínek.

„Podle mě možná vůbec poprvé se autoři pokoušejí v adaptaci zachytit to, co povídky Arthura C. Doyla dělá tak vzorově holmesovskými – totiž záznam dedukčních procesů toho myšlenkového divadla, ve kterém Sherlock Holmes sbírá jednotlivé indicie a prozkoumává jednotlivé důkazy,“ říká Kořínek pro Český rozhlas Vltava.

„Sledujeme myšlenkový proces pátrání. A v tomhle je ta adaptace hrozně nápaditá a zároveň neuvěřitelně věrná. Blíží se tím Doylovým podmínkám, ale domýšlí je do nového média a jinak,“ upozorňuje.



Kreslíř Dahan v knize kombinuje tradiční komiksový jazyk s velkými dvoustránkovými tably. Některé strany jsou tak pojaté doslova jako průřez detektivovou hlavou. Indicie se tak dělí do jednotlivých kategorií.

V hlavě Sherlocka Holmese vydalo nakladatelství Paseka ve francouzském překladu Šárky Belisové.

